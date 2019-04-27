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Игривая косынка, «съевшее» бюст платье, мрачные наряды и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Степанковская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На уходящей неделе в Москве завершился международный кинофестиваль, большинство звезд на церемонию закрытия которого решили прийти в мрачных черных нарядах. Правда, одна девушка выделилась и надела на голову бирюзовую косынку. Еще одним трендом стали неудачные мини-платья странного кроя.

«Траурные» платья на ММКФ

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Анастасия Меськова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анастасия Меськова, Екатерина Гусева и многие другие звезды пришли на церемонию закрытия ММКФ в черных платьях, которые явно не придавали им свежести и вообще визуально состарили. Некоторые из девушек к тому же продемонстрировали наряды довольно странного, неудачного кроя.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова выбрала для церемонии закрытия черное платье, «съевшее» ее бюст и подчеркнувшее не самый идеальный пресс.

Мег Доннелли

Фото: Globallookpress / F. Sadou/AdMedia

Мег Доннелли на одной из кинопремьер была похожа на пончик, вывалявшийся в блестках.

Карен Гиллан

Еще одной любительницей пайеток, мини и странного кроя на минувшей неделе оказалась Карен Гиллан, напомнившая нам милого попугайчика.

Эмма Лахана

Фото: Globallookpress / F. Sadou/AdMedia

А вот платье Эммы Лахана со странным верхом было похоже на обивку дивана.

Лили Коллинз

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Global Look Press via ZUMA Press

Лили Коллинз тоже выбрала не самое удачное платье, похожее на занавески в приемной гадалки.

Шарлиз Терон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Шарлиз Терон обычно выглядит стильно, дерзко, сексуально, молодежно и по-хорошему необычно. Но на этот раз актриса промахнулась в выборе наряда и надела платье, похожее на кольчугу с широкими плечами и нелепой короткой юбкой.

Лидия Херст

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson/AdMedia

Лидия Херст в своем неудачном мини-платье была похожа на обгоревшего Феникса.

София Рейес

Победительницей в номинации «А было ли платье?» на минувшей неделе стала София Рейес, пытавшаяся скрыть свои формы за небольшим обтягивающим куском ткани.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface, Екатерина Ширишкина / Passion.ru

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