Игривая косынка, «съевшее» бюст платье, мрачные наряды и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анастасия Меськова, Екатерина Гусева и многие другие звезды пришли на церемонию закрытия ММКФ в черных платьях, которые явно не придавали им свежести и вообще визуально состарили. Некоторые из девушек к тому же продемонстрировали наряды довольно странного, неудачного кроя.

Екатерина Волкова