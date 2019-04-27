Игривая косынка, «съевшее» бюст платье, мрачные наряды и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

«Траурные» платья на ММКФ
Анастасия Меськова, Екатерина Гусева и многие другие звезды пришли на церемонию закрытия ММКФ в черных платьях, которые явно не придавали им свежести и вообще визуально состарили. Некоторые из девушек к тому же продемонстрировали наряды довольно странного, неудачного кроя.
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова выбрала для церемонии закрытия черное платье, «съевшее» ее бюст и подчеркнувшее не самый идеальный пресс.
Мег Доннелли
Фото: Globallookpress / F. Sadou/AdMedia
Мег Доннелли на одной из кинопремьер была похожа на пончик, вывалявшийся в блестках.
Карен Гиллан
Еще одной любительницей пайеток, мини и странного кроя на минувшей неделе оказалась Карен Гиллан, напомнившая нам милого попугайчика.
Эмма Лахана
Фото: Globallookpress / F. Sadou/AdMedia
А вот платье Эммы Лахана со странным верхом было похоже на обивку дивана.
Лили Коллинз
Лили Коллинз тоже выбрала не самое удачное платье, похожее на занавески в приемной гадалки.
Шарлиз Терон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Шарлиз Терон обычно выглядит стильно, дерзко, сексуально, молодежно и по-хорошему необычно. Но на этот раз актриса промахнулась в выборе наряда и надела платье, похожее на кольчугу с широкими плечами и нелепой короткой юбкой.
Лидия Херст
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson/AdMedia
Лидия Херст в своем неудачном мини-платье была похожа на обгоревшего Феникса.
София Рейес
Победительницей в номинации «А было ли платье?» на минувшей неделе стала София Рейес, пытавшаяся скрыть свои формы за небольшим обтягивающим куском ткани.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, Екатерина Ширишкина / Passion.ru
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