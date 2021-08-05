Идрис Эльба признался, чего боялся на съемках фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Режиссер собрал в одном проекте таких звезд, как Марго Робби, Идрис Эльба, Сильвестр Сталлоне, Джон Сина, Джай Кортни, Майкл Рукер, Виола Дэвис и других.
Накануне премьеры один из самых брутальных актеров фильма (а в прошлом и самый сексуальный мужчина) рассказал о том, как попал в проект и что его пугало во время работы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/margotrobbie
Изначально Идриса Эльбу пригласили сниматься вместо Уилла Смита, который, по слухам запросил слишком большой гонорар за роль Флойда Лоутон/Дедшота. По потом режиссер решил, что Смиту надо оставить место для появления в последующих фильмах франшизы, и предложил Идрису роль Bloodsport.
Эльба рассказал, что не понял сценарий с первого раза. Но режиссер Джеймс Ганн предупреждал, что такое может случиться. «Перед тем, как я получил сценарий, мы с Джеймсом встретились, и он меня предупредил: "Прочти, а потом перечитай заново. Потом ложись спать и наутро повтори". Так что я здорово повеселился. Сценарий задевает душу», — цитирует актера «Российская газета».
Идрис Эльба добавил, что особо не готовился к съемкам, все детали в голове держал режиссер.
В фильме есть сцены, где герой Эльбы сталкивается с огромным количеством крыс. Перспектива столкнуться на съемочной площадке с этими грызунами пугала актера.
«Когда начались съемки, я спросил Джеймса: "У нас правда будут настоящие крысы?". Он ответил, что нет. А я признался, что не люблю крыс», — откровенничает Идрис.
Во время съемок он копировал поведение коллеги Виолы Дэвис, которая панически не переносит этих животных. «Иногда специально ее пугал: "Там крыса!". И смотрел, как она себя поведет, чтобы потом использовать это в игре. Дэвис, кстати, пока об этом не знает», — признался он.
Фото: Chloe Bell/Geisler-Fotopress/ Global Look press
Кстати, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» стал 10-м фильмом вселенной DC.
Джеймс Ганн во время съемок фильма не в первый раз работал с актером Майклом Рукером. Раньше он снимался у режиссера в картинах: «Слизняк», «Супер», «Стражи Галактики-2», «Стражи Галактики: Инферно».
Сценарист и автор комиксов «Отряд самоубийц» Джон Остандер в фильме сыграл роль доктора Фицгиббона.
Джеймсу Ганну разрешили использовать в фильме образы любых персонажей, но он намеренно выбрал не самых известных.
В фильме сыграли три обладателя «Оскара» — Тайка Вайтити, Виола Дэвис и Питер Капальди — и два номинанта на «Оскар» — Марго Робби и Сильвестр Сталлоне.
Режиссеру не пришлось долго уговаривать Сталлоне озвучить роль акулы. «"Я написал эту роль для вас. Это не займет слишком много времени". Сталлоне ответил: "О, да? Что угодно для тебя, приятель"».
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, Chloe Bell/Geisler-Fotopress/ Global Look press, youtube-канал «В Рейтинге»
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