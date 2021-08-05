Идрис Эльба признался, чего боялся на съемках фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Эльба рассказал, что не понял сценарий с первого раза. Но режиссер Джеймс Ганн предупреждал, что такое может случиться. «Перед тем, как я получил сценарий, мы с Джеймсом встретились, и он меня предупредил: "Прочти, а потом перечитай заново. Потом ложись спать и наутро повтори". Так что я здорово повеселился. Сценарий задевает душу», — цитирует актера «Российская газета».

Идрис Эльба добавил, что особо не готовился к съемкам, все детали в голове держал режиссер.

В фильме есть сцены, где герой Эльбы сталкивается с огромным количеством крыс. Перспектива столкнуться на съемочной площадке с этими грызунами пугала актера.

«Когда начались съемки, я спросил Джеймса: "У нас правда будут настоящие крысы?". Он ответил, что нет. А я признался, что не люблю крыс», — откровенничает Идрис.

Во время съемок он копировал поведение коллеги Виолы Дэвис, которая панически не переносит этих животных. «Иногда специально ее пугал: "Там крыса!". И смотрел, как она себя поведет, чтобы потом использовать это в игре. Дэвис, кстати, пока об этом не знает», — признался он.