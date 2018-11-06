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Назван самый сексуальный мужчина 2018 года

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Идрис Эльба

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Американский журнал People объявил 46-летнего актера Идриса Эльбу самым желанным мужчиной в мире.

Вот уже более 30 лет журнал People выбирает самых сексуальных людей года. В этот раз чести удостоился актер Идрис Эльба — звезда сериала «Лютер» и франшизы «Мстители».

46-летний британец принял эту новость скромно, воспользовавшись повышенным вниманием к своей персоне, чтобы призвать людей сходить на выборы: «Кто бы мог подумать! Благодарю People и всех фанатов, назвавших меня самым сексуальным. Я польщен. Но есть кое-что еще более важное: промежуточные выборы в США. Ваш голос важен!».

Эльба, которого поклонники мечтают увидеть в роли нового Джеймса Бонда, стал одним из немногих темнокожих мужчин, удостоенных такого звания от популярного издания. В прошлом году самым желанным из ныне живущих был назван бойфренд Гвен Стефани, американский кантри-певец Блейк Шелтон.

Фото и видео: Instagram

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