Натурально: звезды с самыми пухлыми и чувственными губами

В погоне за идеалом красоты и сексуальности звезды часто увеличивают размер губ, меняют их форму, и получается это не всегда удачно. К примеру, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли так увеличила себе губы, что разочаровала поклонников. Хотя сама актриса отрицает, что сделала пластику, подписчики в Instagram регулярно пишут ей о том, что она испортила себя и стала выглядеть, как все «искусственные» красотки. Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова и участница шоу «Фабрика звезд» Алекса тоже перестарались с пластикой губ и стали выглядеть карикатурно. Поплывший контур, «улыбка Джокера», «свисток», «пельмени»... Как только не называют девушек, перестаравшихся с пластикой.

Мы собрали фото звезд с пухлыми губами, которыми их наградила природа. Придирчивые поклонники нередко сомневаются в естественности их красоты. Убедиться в том, что они не увеличивали губы у косметологов и пластических хирургов можно, посмотрев на их детские фотографии. Анджелина Джоли, Ирина Шейк, Скарлетт Йоханссон, Алсу, Ани Лорак всегда были пухлогубыми красотками и даже если недавно и увлеклись уколами красоты и самосовершенствованием, именно эта часть тела им точно досталась по наследству.

Фото: starface, eastnews, globallookpress, instagram, getty