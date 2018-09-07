От поплывшего контура до «улыбки Джокера»: звезды с самой неудачной пластикой губ

О пухлых соблазнительных губах мечтают многие девушки, которые в итоге решаются их увеличить. Получается не всегда удачно. К примеру, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли так увеличила себе губы, что разочаровала поклонников. Хотя сама актриса отрицает, что сделала пластику, подписчики в Instagram регулярно пишут ей о том, что она испортила себя и стала выглядеть, как все «искусственные» красотки. Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова и участница шоу «Фабрика звезд» Алекса тоже перестарались с пластикой губ и стали выглядеть карикатурно. Поплывший контур, «улыбка Джокера», «свисток», «пельмени»... Кто еще из звезд слишком увлекся увеличением губ — в нашей подборке.