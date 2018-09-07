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От поплывшего контура до «улыбки Джокера»: звезды с самой неудачной пластикой губ

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Серый слайд, который
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Мерьем Узерли

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В погоне за идеалом красоты и сексуальности эти звезды начали увеличивать размер губ, менять их форму, но добились обратного результата. Губы, похожие на пельмени или что-то подобное, — разве это красиво?!

О пухлых соблазнительных губах мечтают многие девушки, которые в итоге решаются их увеличить. Получается не всегда удачно. К примеру, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли так увеличила себе губы, что разочаровала поклонников. Хотя сама актриса отрицает, что сделала пластику, подписчики в Instagram регулярно пишут ей о том, что она испортила себя и стала выглядеть, как все «искусственные» красотки. Экс-солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова и участница шоу «Фабрика звезд» Алекса тоже перестарались с пластикой губ и стали выглядеть карикатурно. Поплывший контур, «улыбка Джокера», «свисток», «пельмени»... Кто еще из звезд слишком увлекся увеличением губ — в нашей подборке.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram

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