Громкие романы и слава: что стало с Сухиновой, Федоровой и другими первыми красавицами России
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Мария Калинина
«Московская красавица», 1988 год
Конкурс «Московская красавица» стал первым официальным конкурсом красоты за все послевоенное время. Его первой победительницей была Мария Калинина. После победы Маша с мамой уехала в Европу. Здесь она работала в Италии, Англии, Франции и других странах. После она перебралась в США. Здесь красавица посещала курсы актерского мастерства.
Фото: East News
Штаты настолько понравились Калининой, что она осталась там жить. Мария выступала на театральной сцене, снималась в рекламе и кино («Осторожно, перестройка» и в ужастике «Остаться в живых»). Амбиции на роли были большие, но продюсеры видели ее только в роли плохой девчонки. В итоге Марии это все надоело и она оставила актерскую карьеру.
Фото: Alexander Chernykh/ Global Look press
«Московская красавица — 1988» живет в Калифорнии с гражданским мужем, продюсером и эмигрантом из Украины Валерием Сигалом. Мария преподает йогу в собственной студии. Детей у пары нет.
Юлия Лемигова
«Московская красавица», 1989 год
Юлия завоевала несколько титулов на престижных конкурсах. В 1989-м она стала финалисткой «Московской красавицы», год спустя она стала вице-мисс СССР. В 1991 году Юлия представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», где стала второй вице-мисс.
Фото: East News
После мирового признания Лемигова уехала во Францию, где основала свою косметическую компанию, которая работает до сих пор.
Юлии приписывали множество романов с влиятельными мужчинами, но свою жизнь она связала в итоге с всемирно известной теннисисткой Мартиной Навратиловой. Их роман начался в 2006 году, в 2014-м спортсменка сделала Лемиговой предложение, брак они заключили в конце того же года.
У есть две дочери — Эмма и Джулия. У модели также был сын Максимилиан, которого она родила в 1999 году от французского банкира Эдуарда Стерна. Но в пять месяцев малыш, находившийся под присмотром отца, умер при невыясненных обстоятельствах.
Оксана Федорова
«Мисс Санкт-Петербург», 1999 год
«Мисс Россия», 2001 год
«Мисс Вселенная», 2002 год (титула лишилась)
Оксана с красным дипломом окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел. Еще будучи студенткой она стала участвовать в конкурсах красоты.
Фото: Getty Images
В 1999 году она завоевала корону конкурса «Мисс Санкт-Петербург». В 2001-м Оксана победила в конкурсе «Мисс Россия», а год спустя — в конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Но через четыре месяца Федорову лишили титула, так как она нарушила контракт. Она должна была путешествовать по миру и принимать участие в благотворительных проектах. Оксана же из России почти не выезжала. Свое поведение она обосновала необходимостью защитить диссертацию.
Из органов внутренних дела Федорова уволилась в 2007 году.
Оксана построила успешную телекарьеру. Она была ведущей таких программ, как «Спокойной ночи, малыши», «Субботник», «Форт Боярд» и других.
В 2020 году Оксана Федорова приняла участие в шоу «Маска», где удивила жюри и поклонников невероятными вокальными данными.
У Федоровой был громкий роман с Николаем Басковым, но после нескольких лет отношений они расстались.
Оксана второй раз замужем. В 2011 году она стала женой за офицера ФСБ, ныне сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина. У супругов двое детей: 9-летний Федор и 8-летняя Елизавета.
Светлана Королева
«Мисс Россия», 2002 год
«Мисс Европа», 2002 год
После победы на конкурсе красоты в России, Светлана завоевала корону первой красавицы Европы.
Фото: Getty Images
В 2003 году Королеву пригласили на роль главной Снегурочки России. У Светланы есть собственный бренд Success Fashion Group.
Светлана мать троих детей: 13-летней Софии, 11-летнего Андрея и 8-летней Есении.
Светлана посвятила жизнь спорту и йоге. Она активно ведет блог в Instagram, где публикует личные снимки и рассказывает о своих системах тренировки.
Виктория Лопырева
«Мисс Россия», 2003 год
Виктория начала карьеру модели в 1999 году в агентстве «Имидж-Элит». Тогда же, в 16 лет она выиграла конкурс «Фотомодель Дона», а в 2001-м — «Ростовская Красавица». В 2003 году Виктория получила корону на конкурсе «Мисс Россия». И с тех пор ее карьера резко пошла в гору.
Фото: East News
Виктория известная телеведущая на спортивных каналах. Так же она занимается социальными, спортивными и благотворительными проектами. В 2018 году Лопырева стала послом Чемпионата мира по футболу.
Модель и блогер регулярно устраивает фестивали русской культуры в Дубае.
Фото: www.instagram.com/lopyrevavika
Несколько лет Виктория прожила в фактическом браке с футболистом Федором Смоловым. Лопырева, как и Федорова, появлялась на публике с Николаем Басковым. «Золотой голос» России даже делал ей предложение. Но свадьба, как и следовало ожидать, не состоялась.
Виктория в 2019 году родила сына Марка Лионеля от бизнесмена Игоря Булатова. Вскоре после появления малыша на свет, пара тайно поженилась в окружении лишь самых близких людей. Лопырева в интервью рассказывала, что непременно устроит праздник на весь мир, когда выкроит для этого время и сможет собрать на торжество друзей со всего мира.
Александра Ивановская
«Мисс Россия», 2005 год
Первый конкурс красоты «Варвара-краса — длинная коса» Саша в 9 лет. Затем она была обладательницей титулов «Мисс Дальний Восток» и «Вице-мисс Владивосток».
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press
На момент победы в конкурсе «Мисс Россия» в 2005 году, где она представляла Хабаровск, Александре Ивановской было всего 16 лет. Юная красавица смогла обойти 50 конкурсанток со всей страны.
После победы в престижном конкурсе Александра завершила карьеру модели, по сути, так и не начав ее. Она ведет закрытый образ жизни, не мелькает в прессе и не ведет страницы в социальных сетях.
Татьяна Котова
«Мисс Россия», 2006 год
Титул «Мисс Россия» Татьяна Котова получила в 2006 году, и получила путевку на более масштабные конкурсы красоты. В 2007-м она представляла Россию на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», на втором из них она была одной из фавориток, но не дошла до полуфинала. Татьяна стала третьей россиянкой, представлявшей страну на обоих мировых конкурсах.
Фото: East News
В последующие годы Татьяна строила певческую карьеру, выступая в группе Константина Меладзе «ВИА Гра», где заменила Веру Брежневу. Но в 2010-м она покинула коллектив и ушла в сольное плавание. В 2016 — 2017-м годах была солисткой группы Queens.
Также Татьяна Котова успешно работала на ТВ в различных музыкальных и молодежных проектах.
Личную жизнь Татьяна держит в тайне от посторонних. В ее социальных сетях нельзя найти даже намека на любимого мужчину или детей.
Ксения Сухинова
«Мисс Россия», 2007 год
«Мисс мира», 2008 год
Два года подряд красавица с голубыми глазами завоевывала титулы крупнейших конкурсов. Главное ее достижение — корона «Мисс мира». Здесь она обошла 111 участниц со всего мира.
Фото: East News
Ксения принимала участие в благотворительных проектах. В 2009-м она 24 часа на английском языке вела марафон Variety Telethon по сбору денег для детей из нуждающихся семей. В том же году она стала лицом «Евровидения», проходившего в Москве. Сухинова на видеооткрытках представляла страны-участницы.
Ксения была лицом ювелирных и косметических брендов.
Сухинова снялась в двух клипах Димы Билана: «Держи» и «Девочка, не плачь».
Долгие годы модель состояла в фактическом браке с миллионером Сергеем Говядиным, но в 201-м на сообщила об их расставании.
Ирина Антоненко
«Мисс Россия», 2010 год
За победу в конкурсе «Мисс Россия» Ирина получила традиционную корону с драгоценными камнями и денежный приз в размере 100 тысяч долларов. Спонсоры также презентовали ей часы из розового золота, украшенные черными бриллиантами.
Фото: Roman Denisov/ Global Look press
В том же году модель подписала контракт с известным модельером Филиппом Пляйном, став лицом его бренда. Тогда же Антоненко приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе. Ирина дошла до финала, но титул завоевать ей не удалось.
Ирина Антоненко стала успешной актрисой. Она снялась в фильмах «Магомаев», «Золотая клетка», «Победители», «Эластико» и других.
Фото и видео: Roman Denisov, Alexander Chernykh, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Natalya Loginova/ Global Look press, Instagram, East News, Getty Images, Instagram