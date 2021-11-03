Громкие романы и слава: что стало с Сухиновой, Федоровой и другими первыми красавицами России

В 1999 году она завоевала корону конкурса «Мисс Санкт-Петербург». В 2001-м Оксана победила в конкурсе «Мисс Россия», а год спустя — в конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Но через четыре месяца Федорову лишили титула, так как она нарушила контракт. Она должна была путешествовать по миру и принимать участие в благотворительных проектах. Оксана же из России почти не выезжала. Свое поведение она обосновала необходимостью защитить диссертацию.

Из органов внутренних дела Федорова уволилась в 2007 году.

Оксана построила успешную телекарьеру. Она была ведущей таких программ, как «Спокойной ночи, малыши», «Субботник», «Форт Боярд» и других.

В 2020 году Оксана Федорова приняла участие в шоу «Маска», где удивила жюри и поклонников невероятными вокальными данными.