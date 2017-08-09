Неделя была богата на смелые модные идеи и их неудачные воплощения.

Мелани Браун

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун пришла на премьеру нового сезона популярного шоу America's Got Talent в абсолютно прозрачном комбинезоне со стразами на попе, лобке и груди. Чулок этот закрывал ладони певицы, и, судя по всему, даже ступни. В общем, полная катастрофа. Недавно Мелани объявила о разводе с мужем, после чего сделала экстремальную стрижку, покрасилась и вообще начала смело экспериментировать со стилем. Будем надеяться, что это временная мера в трудную минуту. Тайра Бэнкс

У Тайры Бэнкс сейчас с личной жизнью полный порядок, а вот со стилем беда. На том же мероприятии модель и телеведущая появилась в совершенно кошмарном платье, как будто сшитом из обрезков. Окончательно изуродовали Бэнкс лохматые кудри, прикленные почти на середину века огромные накладные ресницы и лодочки ядреного желтого цвета. Патрик Старрр

Визажист Патрик Старрр очень любит выделяться из толпы с помощью яркого макияжа и необычных модных решений. Правда, собираясь на церемонию Teen Choice Awards, Патрик явно перестарался. Джеки Кристи

Бизнесвумен Джеки Кристи пыталась выглядеть богемно, но с задачей не справилась. Джеки сделала естественный макияж с акцентом на глаза, небрежно накинула золотой халатик с меховыми манжетами, из-под которого выглядывали легинсы, и надела босоножки с массивным золотым декором. В итоге выглядела так, как будто собралась делать генеральную уборку. Деми Ловато

У Деми Ловато тоже не получилось выглядеть шикарно и богемно в пижамке: верх с чужого плеча и штаны с мотней между ног. Кроме того, певица намазала на волосы, наверное, целую упаковку геля. Кэти Холмс

Кэти Холмс так неуютно чувствовала себя в статусе супруги Тома Круза, так не любила внимание СМИ и поклонников, роскошь, гламур и прочие атрибуты шикарной жизни суперзвезд, что теперь отрывается по полной. На кинопремьеру в Нью-Йорке актриса пришла в сиротском платье, которое как будто раскопала на развалах ближайшего секон-хэнда. И так торопилась, что даже не стала разглаживать нелепые рюшки под грудью. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян тоже слишком заигралась в простоту. Вот в такой одежде супруга Канье Уэста ходит на деловые встречи. Пепи Сонуга

Пепи Сонуга пришла на церемонию Teen Choice Awards в платье, похожем на кучу мусора, оставшуюся после детского праздника. Калани Хилликер

Попытка быть дерзкой, стильной и сексуальной удалась Калани Хилликер так себе. Девушка смело расстегнула верх от пижамного костюмчика в горох и, по совету доморощенных стилистов из шоу для домохозяек, сделала яркие акценты — малиновые атласные туфли и клатч, наверное, приобретенные для выпускного бала. Впрочем, у Калани есть еще время поработать над стилем, в сентябре ей исполнится только семнадцать. Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс явно вдохновилась образом Одри Хепберн. Верхняя часть образа выглядит вполне себе ничего, а вот «сложные» штаны с широченным поясом и огромным сердцем в каменьях на животе сидели на Хадженс так себе и визуально прибавили ей размера три. Рита Ора

Рита Ора снова в погоне за званием самой сексуальной и горячей девушки планеты. Ярко-розовый халатик со смелым декольте на пышной груди Оры круто смотрелся бы в массажном салоне и фильмах для взрослых, а не на церемонии для подростков и молодых артистов. Ная Ривера

Ная Ривера выглядела на церемонии очень даже ничего — оторвать бы только эти кошмарные, асимметрично топорщившиеся «надувные» рукава. Люси Хейл