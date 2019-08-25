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Глюк'oZa в халате и нижнем белье, Наталья Орейро в золотом мини и другие звезды на открытии «Новой волны — 2019»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глюк'oZa

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На церемонии открытия выступили оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Светлана Лобода, Глюк'oZa, Дима Билан, Николай Басков, любимец публики Димаш Кудайберген, звезда сериала «Дикий ангел» и многие другие.

Самой эффектной девушкой на церемонии открытия стала Глюк'oZa, появившаяся на концерте в шелковом халате и соблазнительном нижнем белье черного цвета. Светлана Лобода выглядела неожиданно скромно в бархатном брючном костюме винного оттенка и отказалась позировать фотографам, зато согласилась сделать несколько снимков с поклонниками.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, рассказавший ранее на пресс-конференции о своем похудении, позировали вместе с детьми.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Завершилась церемония открытия вечеринкой, на которой выступила звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, исполнившая любимые миллионами хиты. Судя по всему, 42-летняя актриса и певица знает секрет вечной молодости: за двадцать лет она практически не изменилась и продемонстрировала шикарную фигуру в золотом мини-платье.

Больше знаменитостей на церемонии открытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2019» — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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