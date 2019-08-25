Глюк'oZa в халате и нижнем белье, Наталья Орейро в золотом мини и другие звезды на открытии «Новой волны — 2019»

Завершилась церемония открытия вечеринкой, на которой выступила звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, исполнившая любимые миллионами хиты. Судя по всему, 42-летняя актриса и певица знает секрет вечной молодости: за двадцать лет она практически не изменилась и продемонстрировала шикарную фигуру в золотом мини-платье.