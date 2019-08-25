Глюк'oZa в халате и нижнем белье, Наталья Орейро в золотом мини и другие звезды на открытии «Новой волны — 2019»

Самой эффектной девушкой на церемонии открытия стала Глюк'oZa, появившаяся на концерте в шелковом халате и соблазнительном нижнем белье черного цвета. Светлана Лобода выглядела неожиданно скромно в бархатном брючном костюме винного оттенка и отказалась позировать фотографам, зато согласилась сделать несколько снимков с поклонниками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, рассказавший ранее на пресс-конференции о своем похудении, позировали вместе с детьми.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Завершилась церемония открытия вечеринкой, на которой выступила звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, исполнившая любимые миллионами хиты. Судя по всему, 42-летняя актриса и певица знает секрет вечной молодости: за двадцать лет она практически не изменилась и продемонстрировала шикарную фигуру в золотом мини-платье.
Больше знаменитостей на церемонии открытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2019» — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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