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«Минус 26 кг, и это не предел»: супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов рассказал о том, как ему удалось похудеть

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Слайд, который
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Сочи с 24 по 29 августа в 18-й раз пройдет Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Главными звездами на пресс-конференции перед церемонией открытия стали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прилетели в Сочи, чтобы спеть на церемонии открытия конкурса «Новая волна». Оперные певцы отметили, что рады выступить на сцене с эстрадными артистами, творчество которых они очень уважают. На пресс-конференции журналисты отметили, что Юсиф очень постройнел и похорошел. Певец заявил, что решил взять себя в руки, начал следить за фигурой и пока не собирается останавливаться на своем пути к идеалу.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

«В один прекрасный день я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и понял, что так дальше нельзя. Теперь слежу за собой. Никаких особенных секретов нет: диета и спорт. Я часто путешествую, в том числе по работе, так что в каждом новом городе, куда я прилетаю, я беру себе тренера и занимаюсь. Я весил 122 килограмма, уже сбросил 26 и продолжаю сбрасывать дальше», — рассказал Эйвазов.

К слову, сама Анна Нетребко ратует за бодибозитив и советует женщинам не стесняться своих пышных форм. Недавно оперная певица опубликовала в Instagram видеоролик, в котором женщина с выдающимися формами виртуозно исполняет танец живота. «Любите своё тело. Хорошего дня», — написала оперная дива.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

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