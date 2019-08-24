«Минус 26 кг, и это не предел»: супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов рассказал о том, как ему удалось похудеть

«В один прекрасный день я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и понял, что так дальше нельзя. Теперь слежу за собой. Никаких особенных секретов нет: диета и спорт. Я часто путешествую, в том числе по работе, так что в каждом новом городе, куда я прилетаю, я беру себе тренера и занимаюсь. Я весил 122 килограмма, уже сбросил 26 и продолжаю сбрасывать дальше», — рассказал Эйвазов.

К слову, сама Анна Нетребко ратует за бодибозитив и советует женщинам не стесняться своих пышных форм. Недавно оперная певица опубликовала в Instagram видеоролик, в котором женщина с выдающимися формами виртуозно исполняет танец живота. «Любите своё тело. Хорошего дня», — написала оперная дива.