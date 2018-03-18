Глубокие приседы, тверк, стриптиз на рояле и другие самые провокационные танцы звезд

Рианна не получила в этом году ни одной награды «Грэмми», зато выступила на церемонии вручения премии так, что запомнилась всем больше, чем победители. Вместе с Dj Khaled и Брайсоном Тиллером певица зажгла на сцене под композицию Wild Thoughts так, что одним стало жарко, другим неловко, а кому-то и вовсе смешно. Рианна станцевала южноафриканский танец «гвара-гвара» и стала мемом в категории «Твое лицо, когда…».