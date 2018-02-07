32-летняя Ольга Бузова представила новый клип на песню Wi-Fi, в котором снялся «самый красивый преступник» Джереми Микс.

Фанаты Ольги Бузовой с нетерпением ждали ее новый видеоролик на хит Wi-Fi, в котором принял участие известный американский манекенщик Джереми Микс, всего год назад вышедший из тюрьмы и стремительно ставший мегапопулярным в свете. Ольга обещала устроить на экране настоящую феерию — и не разочаровала поклонников.

Певица примерила очень откровенные боди и прозрачный комбинезон, усыпанный пайетками. Она вызывающе танцевала рядом с Джереми, соблазняя его.