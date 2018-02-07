Ольга Бузова показала «самому сексуальному преступнику» свой глубокий присед
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32-летняя Ольга Бузова представила новый клип на песню Wi-Fi, в котором снялся «самый красивый преступник» Джереми Микс.
Фанаты Ольги Бузовой с нетерпением ждали ее новый видеоролик на хит Wi-Fi, в котором принял участие известный американский манекенщик Джереми Микс, всего год назад вышедший из тюрьмы и стремительно ставший мегапопулярным в свете. Ольга обещала устроить на экране настоящую феерию — и не разочаровала поклонников.
Певица примерила очень откровенные боди и прозрачный комбинезон, усыпанный пайетками. Она вызывающе танцевала рядом с Джереми, соблазняя его.
Однако о бурном романе знаменитостей говорить рано: Микс влюблен в наследницу империи Topshop Хлое Грин, а Бузова пока одна. Более того, на днях артистка призналась, что последняя ночь с мужчиной у нее была аж в октябре 2016 года (получается, это был экс-супруг звезды Дмитрий Тарасов). Теперь мы знаем, почему Ольга так активно ищет новую любовь…
Фото: Instagram