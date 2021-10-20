Гибель дочери и конфликт с сыном: как сложилась жизнь детей знаменитого Жана-Поля Бельмондо

В юности перед Жаном-Полем Бельмондо стоял выбор: стать актером или спортсменом. В 20 лет он все решил идти учиться на артиста. Но на вступительных экзаменах молодой человек услышал нелестные высказывания из-за своей внешности. Педагоги, рассмотрев лицо абитуриента вынесли вердикт: «Будете играть только бандитов, да и то во втором дивизионе».

Да, Бельмондо не выглядел, как звезды того времени. У него были выразительные глаза и чувственный рот, но все портил сломанный в боксерском поединке нос, скосившийся набок и чуть расплющенный.

Но через несколько лет после получения Бельмондо диплома стало ясно: он с первого взгляда, и с экрана, и в жизни завоевывает женское внимание. И, надо сказать, актер этим пользовался. Он заполучал любую женщину, которая ему понравилась. В количестве разбитых сердец он составлял серьезную конкуренцию своему лучшему другу, красавчику Алену Делону.