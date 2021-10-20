Гибель дочери и конфликт с сыном: как сложилась жизнь детей знаменитого Жана-Поля Бельмондо
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Jerod Harris/ Global Look press
В юности перед Жаном-Полем Бельмондо стоял выбор: стать актером или спортсменом. В 20 лет он все решил идти учиться на артиста. Но на вступительных экзаменах молодой человек услышал нелестные высказывания из-за своей внешности. Педагоги, рассмотрев лицо абитуриента вынесли вердикт: «Будете играть только бандитов, да и то во втором дивизионе».
Да, Бельмондо не выглядел, как звезды того времени. У него были выразительные глаза и чувственный рот, но все портил сломанный в боксерском поединке нос, скосившийся набок и чуть расплющенный.
Но через несколько лет после получения Бельмондо диплома стало ясно: он с первого взгляда, и с экрана, и в жизни завоевывает женское внимание. И, надо сказать, актер этим пользовался. Он заполучал любую женщину, которая ему понравилась. В количестве разбитых сердец он составлял серьезную конкуренцию своему лучшему другу, красавчику Алену Делону.
Фото: East News
Но, несмотря на огромное количество романов — с моделями, актрисами и даже девушкой Бонда Урсулой Андресс, — женат Бельмондо был лишь дважды. Первый его брак пришелся на раннюю молодость, а второй — на почтенную старость.
Первая жена родила Бельмондо троих детей, последняя — одного ребенка. Других якобы наследников, заявлявших о родстве, актер не признавал.
Фото: Getty Images
С первой женой, балериной Рене Константен, Жан-Поль встретился, когда ему было 20 лет. Их знакомство произошло в кабачке, где работала девушка. Увидев ее на сцене, Бельмондо потерял голову и думал, что танцует она только для него. парень артистке тоже стразу понравился. Но вскоре после знакомства Бельмондо стал называть любимую Элоди, ее настоящее имя ему не нравилось. А ей было все равно, лишь бы быть рядом. Влюбленные поженились в 1953 году. И за время их 13-летнего брака и супругов родились трое детей: Патриция (в 1953 году), Флоранс (в 1960-м) и Поль (в 1963-м).
Бельмондо детей обожал, был хорошим отцом, заботливым и любящим.
Но, несмотря на некогда былую страсть и искреннюю привязанность друг к другу, брак Жана-Поля и Элоди распался через три года после рождения сына.
Фото: Getty Images
Старшая дочь актера Патриция решила продолжить дело отца и связать свою жизнь с кинематографом. Но она решила не играть в кадре, а писать сценарии. Результатом ее стараний стали съемки трех фильмов по сюжетам Патриции.
В 1986-м 33-летняя Патриция вышла замуж. К алтарю ее вел отец, лица обоих сияли от счастья. Внуков своему знаменитому родителю Патриция не подарила. Она занималась карьерой, а в40 лет ее жизнь трагически оборвалась. Женщина погибла во время пожара, охватившего ее парижскую квартиру.
Эта утрата буквально подкосила актера, он депрессивно переживал потерю дочери, и тогда у него появились первые проблемы с сердцем.
Фото: Getty Images
Флоранс выросла полной противоположностью отцу и старшей сестре Патриции. Она никогда не хотела быть публичной личностью, а искусство ее не привлекало вовсе. Флоранс Бельмондо всегда тяготела к точным наукам. И в итоге увлечения наукой сыграли главную роль в ее жизни: Флоранс вышла замуж за ученого, а после свадьбы уехала с ним в США.
В последние годы жизни отца Флоранс редко навещала его во Франции. И, даже приехав в Париж на похороны Бельмондо, она сторонилась прессы.
В США живут дети Флоранс — Аннабель (стала известной моделью), Кристофер и Николас.
Фото: imago stock&people/ Global Look press
Единственный сын Жана-Поля Бельмондо Поль, как и его отец, в юности метался между спортом и кино. В итоге победило первое. Наследник легендарного актера стал успешным гонщиком и участвовал в заездах «Формулы 1» и 10 раз участвовал в заездах «Париж — Дакар».
В интервью «Известиям», которое Поль Бельмондо дал несколько лет назад, он рассказал, что отец всегда и во всем его поддерживал, а после развода родителей их отношения оставались дружескими.
«Отец научил меня водить машину, когда мне было всего 12. И после он поддержал мое решение заниматься гонками», — рассказывал Поль Бельмондо.
Но не всегда отношения отца и сына были безоблачными, у них случались и конфликты, о которых наследник актера теперь не любит вспоминать. Он лишь отмечает, что с годами все наладилось.
В один момент Бельмондо-младший решил завязать с гонками и попробовать себя в чем-то новом. И... он стал актером. «Но я не оборачиваюсь в работе на отца. Играю так, как играю сам, а не так, как роль исполнил бы отец», — говорит он.
Жан-Поль Бельмондо всю жизнь дружил с Аленом Делоном, с детства дружны и их сыновья. Правда, однажды у них случился любовный треугольник. В 18 лет Поль встречался с принцессой Монако Стефанией, а потом в их отношения влез Энтони Делон. Молодые люли даже подрались из-за дочери Грейс Келли. Но время показало, что дружба оказалась сильнее юношеского романа, завершившегося через два года.
В 1990-м Поль женился на Луане, которая родила ему троих сыновей — Алессандро, Виктора и Джакомо.
Фото: East News
После смерти Патриции здоровье Жана-Поля Бельмондо подкосилось: он пережил и сердечный приступ, и инсульт. Вернуться к нормальной жизни ему помогла вторая жена Натти Тардивель, которая была моложе актера на 28 лет. А многие друзья артиста говорят, что она не просто поставила его на ноги, но и продлила ему жизнь.
Она выхаживала любимого, когда он проходил длительную реабилитацию, после инсульта половину тела Бельмондо парализовало. Натти занималась с ним гимнастикой, учила его заново ходить и даже разговаривать. И, как только Бельмондо более-менее оправился, он сразу сделал ей предложение.
В 2003 году 70-летний Бельмондо стал молодым отцом, Натти родила дочь Стеллу. Жан-Поль признавался, что появление ребенка в 20 лет и в 70 — совершенно разные вещи, и эмоции он испытывает разные. Мужем и женой новоиспеченные родители стали через год после рождения дочери. На свадебных фото Бельмондо запечатлен опирающимся на трость, но счастливым.
Фото: East News
Второй брак Бельмондо рухнул, когда Стелле было всего пять лет. Причиной развода стало увлечение молодой жены другим мужчиной — своим ровесником. И Жан-Поль отпустил ее, пожав на развод. Сначала отношения экс-супругов испортились, но со временем они смогли вновь наладить общение.
Фото: www.instagram.com/stellabelmondo
На старости лет актера младшая дочь стала его отрадой, он трепетно о ней заботился.
Когда актера спросили, кто был главном в его жизни, он ответил: «Мои родители, мои дети и мои женщины. Без них я никто»
Стелла пошла по маминым стопам, она занимается хореографией, но у нее нет амбиций выходить на большую сцену. 18-летняя Стелла пока не выбрала профессию, но, возможно, вскоре она решить стать актрисой, благо у нее внешность подходящая, да и пример есть с кого брать.
Фото: Instagram, JB Autissier via www.imago-image, FilmStills.net, imago stock&people, Paul Fenton, Jerod Harris, pa9, Panoramic, Ponzoni/Giacomino/Ropi, Philippe Farjon, Pino Granata/ Global Look press, East News, Getty Images