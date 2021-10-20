passion.ru
5 мин.

Гибель дочери и конфликт с сыном: как сложилась жизнь детей знаменитого Жана-Поля Бельмондо

Легендарный французский актер ушел из жизни в сентябре 2021 года в возрасте 88 лет. Бельмондо отдал киноискусству больше полувека, сыграв в 90 фильмах. Жана-Поля нельзя было назвать красавчиком, но он обладал такой харизмой, что поклонницы по всему миру сходили по нему с ума. У актера было множество романов, он был многодетным отцом и счастливым дедом. Как же сложилась судьба его наследников?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Жан-Поль Бельмондо в 2010 году

Фото: Jerod Harris/ Global Look press

В юности перед Жаном-Полем Бельмондо стоял выбор: стать актером или спортсменом. В 20 лет он все решил идти учиться на артиста. Но на вступительных экзаменах молодой человек услышал нелестные высказывания из-за своей внешности. Педагоги, рассмотрев лицо абитуриента вынесли вердикт: «Будете играть только бандитов, да и то во втором дивизионе».

Да, Бельмондо не выглядел, как звезды того времени. У него были выразительные глаза и чувственный рот, но все портил сломанный в боксерском поединке нос, скосившийся набок и чуть расплющенный.

Но через несколько лет после получения Бельмондо диплома стало ясно: он с первого взгляда, и с экрана, и в жизни завоевывает женское внимание. И, надо сказать, актер этим пользовался. Он заполучал любую женщину, которая ему понравилась. В количестве разбитых сердец он составлял серьезную конкуренцию своему лучшему другу, красавчику Алену Делону.

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон

Фото: East News

Но, несмотря на огромное количество романов — с моделями, актрисами и даже девушкой Бонда Урсулой Андресс, — женат Бельмондо был лишь дважды. Первый его брак пришелся на раннюю молодость, а второй — на почтенную старость.

Первая жена родила Бельмондо троих детей, последняя — одного ребенка. Других якобы наследников, заявлявших о родстве, актер не признавал.

Жан-Поль Бельмондо с женой Элоди и детьми

Жан-Поль Бельмондо с женой Элоди и детьми

Фото: Getty Images

С первой женой, балериной Рене Константен, Жан-Поль встретился, когда ему было 20 лет. Их знакомство произошло в кабачке, где работала девушка. Увидев ее на сцене, Бельмондо потерял голову и думал, что танцует она только для него. парень артистке тоже стразу понравился. Но вскоре после знакомства Бельмондо стал называть любимую Элоди, ее настоящее имя ему не нравилось. А ей было все равно, лишь бы быть рядом. Влюбленные поженились в 1953 году. И за время их 13-летнего брака и супругов родились трое детей: Патриция (в 1953 году), Флоранс (в 1960-м) и Поль (в 1963-м).

Бельмондо детей обожал, был хорошим отцом, заботливым и любящим.

Но, несмотря на некогда былую страсть и искреннюю привязанность друг к другу, брак Жана-Поля и Элоди распался через три года после рождения сына.

Патриция Бельмондо

Патриция Бельмондо

Фото: Getty Images

Старшая дочь актера Патриция решила продолжить дело отца и связать свою жизнь с кинематографом. Но она решила не играть в кадре, а писать сценарии. Результатом ее стараний стали съемки трех фильмов по сюжетам Патриции.

В 1986-м 33-летняя Патриция вышла замуж. К алтарю ее вел отец, лица обоих сияли от счастья. Внуков своему знаменитому родителю Патриция не подарила. Она занималась карьерой, а в40 лет ее жизнь трагически оборвалась. Женщина погибла во время пожара, охватившего ее парижскую квартиру.

Эта утрата буквально подкосила актера, он депрессивно переживал потерю дочери, и тогда у него появились первые проблемы с сердцем.

Жан-Поль Бельмондо с дочерью Флоранс

Жан-Поль Бельмондо с дочерью Флоранс

Фото: Getty Images

Флоранс выросла полной противоположностью отцу и старшей сестре Патриции. Она никогда не хотела быть публичной личностью, а искусство ее не привлекало вовсе. Флоранс Бельмондо всегда тяготела к точным наукам. И в итоге увлечения наукой сыграли главную роль в ее жизни: Флоранс вышла замуж за ученого, а после свадьбы уехала с ним в США.

В последние годы жизни отца Флоранс редко навещала его во Франции. И, даже приехав в Париж на похороны Бельмондо, она сторонилась прессы.

В США живут дети Флоранс — Аннабель (стала известной моделью), Кристофер и Николас.

Жан-Поль и Поль Бельмондо

Жан-Поль и Поль Бельмондо

Фото: imago stock&people/ Global Look press

Единственный сын Жана-Поля Бельмондо Поль, как и его отец, в юности метался между спортом и кино. В итоге победило первое. Наследник легендарного актера стал успешным гонщиком и участвовал в заездах «Формулы 1» и 10 раз участвовал в заездах «Париж — Дакар».

В интервью «Известиям», которое Поль Бельмондо дал несколько лет назад, он рассказал, что отец всегда и во всем его поддерживал, а после развода родителей их отношения оставались дружескими.

«Отец научил меня водить машину, когда мне было всего 12. И после он поддержал мое решение заниматься гонками», — рассказывал Поль Бельмондо.

Но не всегда отношения отца и сына были безоблачными, у них случались и конфликты, о которых наследник актера теперь не любит вспоминать. Он лишь отмечает, что с годами все наладилось.

В один момент Бельмондо-младший решил завязать с гонками и попробовать себя в чем-то новом. И... он стал актером. «Но я не оборачиваюсь в работе на отца. Играю так, как играю сам, а не так, как роль исполнил бы отец», — говорит он.

Жан-Поль Бельмондо всю жизнь дружил с Аленом Делоном, с детства дружны и их сыновья. Правда, однажды у них случился любовный треугольник. В 18 лет Поль встречался с принцессой Монако Стефанией, а потом в их отношения влез Энтони Делон. Молодые люли даже подрались из-за дочери Грейс Келли. Но время показало, что дружба оказалась сильнее юношеского романа, завершившегося через два года.

В 1990-м Поль женился на Луане, которая родила ему троих сыновей — Алессандро, Виктора и Джакомо.

Жан-Поль Бельмондо и Натти с дочерью Стеллой, 2003 год

Жан-Поль Бельмондо и Натти с дочерью Стеллой, 2003 год

Фото: East News

После смерти Патриции здоровье Жана-Поля Бельмондо подкосилось: он пережил и сердечный приступ, и инсульт. Вернуться к нормальной жизни ему помогла вторая жена Натти Тардивель, которая была моложе актера на 28 лет. А многие друзья артиста говорят, что она не просто поставила его на ноги, но и продлила ему жизнь.

Она выхаживала любимого, когда он проходил длительную реабилитацию, после инсульта половину тела Бельмондо парализовало. Натти занималась с ним гимнастикой, учила его заново ходить и даже разговаривать. И, как только Бельмондо более-менее оправился, он сразу сделал ей предложение.

В 2003 году 70-летний Бельмондо стал молодым отцом, Натти родила дочь Стеллу. Жан-Поль признавался, что появление ребенка в 20 лет и в 70 — совершенно разные вещи, и эмоции он испытывает разные. Мужем и женой новоиспеченные родители стали через год после рождения дочери. На свадебных фото Бельмондо запечатлен опирающимся на трость, но счастливым.

Свадьба Жана-Поля и Натти Бельмондо

Свадьба Жана-Поля и Натти Бельмондо

Фото: East News

Второй брак Бельмондо рухнул, когда Стелле было всего пять лет. Причиной развода стало увлечение молодой жены другим мужчиной — своим ровесником. И Жан-Поль отпустил ее, пожав на развод. Сначала отношения экс-супругов испортились, но со временем они смогли вновь наладить общение.

Жан-Поль с дочерью Стеллой

Жан-Поль с дочерью Стеллой

Фото: www.instagram.com/stellabelmondo

На старости лет актера младшая дочь стала его отрадой, он трепетно о ней заботился.

Когда актера спросили, кто был главном в его жизни, он ответил: «Мои родители, мои дети и мои женщины. Без них я никто»

Стелла пошла по маминым стопам, она занимается хореографией, но у нее нет амбиций выходить на большую сцену. 18-летняя Стелла пока не выбрала профессию, но, возможно, вскоре она решить стать актрисой, благо у нее внешность подходящая, да и пример есть с кого брать.

Фото: Instagram, JB Autissier via www.imago-image, FilmStills.net, imago stock&people, Paul Fenton, Jerod Harris, pa9, Panoramic, Ponzoni/Giacomino/Ropi, Philippe Farjon, Pino Granata/ Global Look press, East News, Getty Images