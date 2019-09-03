Лили-Роуз Депп в воздушном платье, элегантная Аннабель Бельмондо и другие звезды на премьерах 6-го дня Венецианского кинофестивал

Картину «Король» на кинофестивале представили исполнившие в ней главные роли Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе, Джоэл Эджертон и Шон Харрис, а вот Роберт Паттинсон на премьере замечен не был. Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа продемонстрировала на красной дорожке точеную фигуру в воздушном платье нежного оттенка.