Лили-Роуз Депп в воздушном платье, элегантная Аннабель Бельмондо и другие звезды на премьерах 6-го дня Венецианского кинофестивал

Картину «Король» на кинофестивале представили исполнившие в ней главные роли Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе, Джоэл Эджертон и Шон Харрис, а вот Роберт Паттинсон на премьере замечен не был. Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа продемонстрировала на красной дорожке точеную фигуру в воздушном платье нежного оттенка.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Самой красивой девушкой на премьере картины «Мартин Иден», снятой по знаменитому роману Джека Лондона, стала Аннабель Бельмондо. Внучка знаменитого актера Жана-Поля Бельмондо вышла на красную дорожку в элегантном черном платье в пол, которое дополнила эффектными украшениями.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
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Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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