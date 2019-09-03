passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лили-Роуз Депп в воздушном платье, элегантная Аннабель Бельмондо и другие звезды на премьерах 6-го дня Венецианского кинофестивал

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Лили-Роуз Депп

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В 6-й День Венецианского кинофестиваля состоялись премьеры двух фильмов — исторической драмы «Король» режиссера Дэвида Мишо и драмы «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

Картину «Король» на кинофестивале представили исполнившие в ней главные роли Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе, Джоэл Эджертон и Шон Харрис, а вот Роберт Паттинсон на премьере замечен не был. Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа продемонстрировала на красной дорожке точеную фигуру в воздушном платье нежного оттенка.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Самой красивой девушкой на премьере картины «Мартин Иден», снятой по знаменитому роману Джека Лондона, стала Аннабель Бельмондо. Внучка знаменитого актера Жана-Поля Бельмондо вышла на красную дорожку в элегантном черном платье в пол, которое дополнила эффектными украшениями.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Больше знаменитостей с 6-го дня Венецианского кинофестиваля смотрите в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!