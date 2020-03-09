Шарм и изящество: Ева Грин, Марион Котийяр и другие самые красивые знаменитые француженки
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Фото: Getty
Femme fatale и одна из самых ярких девушек Бонда Ева Грин ворвалась в мировой кинематограф благодаря эффектной и провокационной роли в фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели».
Фото: DPA
Одна из самых красивых и талантливых актрис мирового кинематографа Марион Котийяр является обладательницей премии «Оскар» за роль в фильме «Жизнь в розовом цвете».
Фото: DPA
В Голливуде Одри Тоту называют «вторым величайшим французским достижением после круассанов». Звезда фильма «Амели» режиссера Жан-Пьера Жене уверяет, что секрет ее вечной молодости и привлекательности — здоровый сон.
Фото: Global Look Press / Manuel Romano
Знаменитая модель и актриса Летиция Каста сыграла в кино еще одну легендарную француженку — она появилась в роли Брижит Бардо в фильме «Генсбур. Любовь хулигана». Недавно 41-летняя Каста украсила обложку французского Elle.
Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS
Красотка с экзотической внешностью Беренис Марло сыграла девушку Бонда в картине «Координаты: «Скайфолл». В жилах этой знойной француженки течет кровь папы-камбоджийца.
Фото: Global Look Press / Hubert Boesl
Ванесса Паради в семь лет впервые участвовала в конкурсе талантов на телевидении, в 14 стала известной благодаря хиту «Таксист Джо», а через год записала альбом, ставший платиновым. Сейчас она является одной из самых успешных актрис мирового кинематографа.
Фото: Instagram
Французская топ-модель польского происхождения Констанс Яблонски похожа на ангела, не правда ли? В 2008 году она дебютировала на неделях моды в Нью-Йорке, Милане и Париже, а в 2010-м была выбрана лицом компании Estee Lauder.
Фото: Global Look Press / Panoramic
Мелани Лоран свою первую роль в фильме «Мост между двух берегов» получила благодаря случайному знакомству с актером и режиссёром Жераром Депардье на съемках фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Прославилась Мелани благодаря роли в нашумевшем фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
Фото: Global Look Press / face to face
Вирджинию Ледуайен многие помнят по фильму «Пляж», в котором она сыграла возлюбленную героя Леонардо Ди Каприо.
Фото: Global Look Press / Анн Парийо
Звезда фильма «Никита» режиссера Люка Бессона Анн Парийо скоро отметит 60-летний юбилей. Выглядит она почти на седьмом десятке роскошно...
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
Изабель Юппер в свои 66 лет выглядит потрясающе, может похвастаться стройной фигурой, не боится откровенных сцен в кино, не стесняется морщин, не делает пластические операции и демонстрирует естественную красоту зрелой женщины.
Фото: globallookpress. eastnews, dpa, instagram
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