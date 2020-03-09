Шарм и изящество: Ева Грин, Марион Котийяр и другие самые красивые знаменитые француженки

Одна только мысль о француженках будоражит умы мужчин по всему миру. Француженки не стремятся быть идеальными, и в этом заключается их особое очарование. Раскрепощенные, уверенные в себе, умеющие выглядеть с особым шиком, не пытаясь соответствовать навязанным стандартам красоты... Разве не соблазнительно? Предлагаем посмотреть на самых эффектных знаменитых девушек этой страны.