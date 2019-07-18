Роскошная Летиция Каста украсила обложку французского Elle

Супермодель и актриса Летиция Каста стала героиней нового номера французского издания журнала Elle. 41-летняя звезда приняла участие в откровенной фотосессии, кадры из которых украсили обложку глянца. На одном из снимков Летиция позирует в полупрозрачном мокром платье с глубоким декольте.
Фото: Instagram
Второй вариант обложки стал не менее горячим — полностью обнаженная Каста сидит на скале.
Фото: Instagram
В интервью Elle Летиция рассказала о своем отношении к старению: «Время — это мой друг. Я считаю, что стареть — это здорово. Я давно ждала, когда мне исполнится 40 лет. И теперь жизнь стала еще интереснее».
Напомним, Летиция Каста замужем за актером Луи Гаррелем, с которым воспитывает троих детей —дочь Сатин от отношений с фотографом Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от отношений с актером Стефано Аккорси. Модельная карьера Летиции Касты началась в 15 лет, а уже три года спустя французская красотка стала ангелом Victoria’s Secret.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress,
Видео: Instagram
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