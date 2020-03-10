Есть еще порох: впечатляющие модные образы одной из самых сексуальных женщин всех времен Шэрон Стоун
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Фото: Eastnews
Фото: Global Look Press / Cover Images
Ранее Шэрон блистала на красных дорожках в смелых нарядах с декольте.
Фото: DPA
Одну из премий Стоун недавно вручала в коротком блестящем платье с глубоким вырезом на груди.
Фото: Global Look Press / Britta Pedersen
И на седьмом десятке Шэрон Стоун может запросто выйти в свет в дерзком блестящем костюме, надев пиджак на бюстгальтер.
Фото: Global Look Press / Famous
Актриса совершенно заслуженно гордится своей шикарной грудью, которую не стесняется показывать в смелых нарядах.
Фото: Global Look Press / _MJT_AdMedia
Блестящее мини-платье на одно плечо? Легко! Шэрон может и не такое.
Кружевное платье-комбинация золотистого оттенка тоже не пугает актрису и подчеркивает ее красоту.
Фото: Global Look Press / face to face
Дерзкий прозрачный наряд без нижнего белья? Стоун может и не такое.
Больше провокационных образов звезды фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун — в нашей фотогалерее.
Фото: globdllookpress, dpa, eastnews
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