Есть еще порох: впечатляющие модные образы одной из самых сексуальных женщин всех времен Шэрон Стоун

Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун 10 марта исполнилось 62 года. Разменяв седьмой десяток, знаменитая актриса решила продемонстрировать всем, что она все еще прекрасна, горяча и полна энергии. Как? К примеру, стала выходить в свет в довольно провокационных нарядах, совершенно не стесняясь ни возраста, ни своих несовершенств.