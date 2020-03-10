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Есть еще порох: впечатляющие модные образы одной из самых сексуальных женщин всех времен Шэрон Стоун

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Фото: Eastnews

Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун 10 марта исполнилось 62 года. Разменяв седьмой десяток, знаменитая актриса решила продемонстрировать всем, что она все еще прекрасна, горяча и полна энергии. Как? К примеру, стала выходить в свет в довольно провокационных нарядах, совершенно не стесняясь ни возраста, ни своих несовершенств.

Недавно Шэрон Стоун появилась в прозрачном комбезе с глубоким декольте на вечеринке «Оскара».

Фото: Global Look Press / Cover Images

Ранее Шэрон блистала на красных дорожках в смелых нарядах с декольте.

Фото: DPA

Одну из премий Стоун недавно вручала в коротком блестящем платье с глубоким вырезом на груди.

Фото: Global Look Press / Britta Pedersen

И на седьмом десятке Шэрон Стоун может запросто выйти в свет в дерзком блестящем костюме, надев пиджак на бюстгальтер.

Фото: Global Look Press / Famous

Актриса совершенно заслуженно гордится своей шикарной грудью, которую не стесняется показывать в смелых нарядах.

Фото: Global Look Press / _MJT_AdMedia

Блестящее мини-платье на одно плечо? Легко! Шэрон может и не такое.

Кружевное платье-комбинация золотистого оттенка тоже не пугает актрису и подчеркивает ее красоту.

Фото: Global Look Press / face to face

Дерзкий прозрачный наряд без нижнего белья? Стоун может и не такое.

Больше провокационных образов звезды фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун — в нашей фотогалерее.

Фото: globdllookpress, dpa, eastnews

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