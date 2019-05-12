Элитные роддомы, режим секретности и домашний бассейн: как и где рожают Савельева, Нюша и другие звезды

Виктория Лопырева, как и Нюша, тоже недавно впервые стала мамой и тоже рожала в Майами. «Итак, Роды в Майами: да или нет? Я всегда много путешествовала и особенно любила места с тёплым океаном. Родилась на юге и ненавижу холод и отсутствие солнца , которые влияют на настроение . Много лет всячески избегала московской зимы, но когда узнала, что беременна, решили, что рожать я буду в Москве. И, так как due date назначили на февраль, я тяжело вздохнула и стала искать врача. У всех моих подруг уже есть детки и не один, расспросила всех, кто у кого рожал. С Татьяной Олеговной Нормантович @normantovich_doctor у нас случилась химия с первого взгляда, я абсолютно расслабилась и даже обрадовалась, что наш папа настоял на том, чтобы я осталась в Москве. Спасибо Инне Жирковой, которая безоговорочно сказала, что лучше врача нет, и что именно с помощью Татьяны Олеговны на свет появились трое чудесных детей. С Данькой я Инну сама забирала из роддома.

Первая половина моей беременности пролетела - в прямом смысле этого слова - в самолётах и на трибунах футбольных матчей во время Чемпионата, но в октябре Игорь взял с меня слово, что я приостанавливаю активный образ жизни и начинаю заниматься собой и вообще начинаю осознавать, что я все-таки в положении. Первое время мне очень нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме (несмотря на всевозможные ионизаторы и увлажнители) и, самое противное, зимняя одежда и наши слишком короткие из-за холода прогулки по паркам Москвы. Пока наденешь на себя все необходимое, пока доедешь куда-то - уже устала. Сначала я стойко делала вид, что все отлично, но актриса из меня так себе, и спустя месяц у меня на лице было написано, что мне, мягко говоря, не очень... Ну а ещё спустя пару недель я сказала: милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины - закон, и через пару дней я оказалась в Раю. Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться - это все, о чем я только могла мечтать!», — рассказала Виктория в Instagram.

Полина Гагарина