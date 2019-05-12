Элитные роддомы, режим секретности и домашний бассейн: как и где рожают Савельева, Нюша и другие звезды

Саша Савельева
Фото: Starface
Саша Савельева впервые стала мамой в апреле — певица родила супругу, актеру Кириллу Сафонову сына. Примерная стоимость контракта в популярном у звезд перинатальном центре «Мать и дитя», где рожала Саша, — около миллиона рублей. «Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир! Наш замечательный сын появился в ПМЦ "Мать и дитя", очень рада, что именно здесь! Задолго перед родами попросила знак свыше, — "пусть мне повезет с врачом, пусть сама судьба решит, кто будет со мной в этот самый важный и ответственный момент"... Благодарю всех врачей, акушеров, медсестер, всех, кто помогал и создавал невероятно комфортные условия. А знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю»,— рассказала Саша в Instagram.
Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша впервые стала мамой в прошлом году— певица родила супругу Игрю Сивову дочь. Клинику в Майами, где состоялись роды, она выбрала во время второго триместра беременности. Сутки пребывания там обходятся в 4 тысячи долларов. Супруги остановили свой выбор на США, так как хотели сохранить в тайне от журналистов и поклонников такое важное для них событие.
Регина Тодоренко
Фото: Instagram
А вот телеведущая Регина Тодоренко ни от кого не пряталась. Супруга Влада Топалова родила сына в роддоме одной из государственных больниц в Москве. Стоимость услуг там значительно ниже, чем в частных перинатальных центрах — максимальная стоимость пакета услуг для рожениц составляет 200 тысяч рублей.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Роды Светланы Лободы обошлись ей в 50 тысяч долларов. Рожала певица в популярной среди западных звезд клинике Cedars-Sinai. «Мне хотелось сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты. В родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно», – рассказала Лобода изданию «Комсомольская правда».
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Елена Подкаминская в интервью Регине Тодоренко недавно рассказала о «несчастном случае» во время домашних родов. 3 августа 2017 года звезда сериала «Кухня» родила вторую дочь. Приняв решение не ехать в родильный дом, будущая мама заранее позвала акушера и подготовила бассейн, в котором ей предстояло произвести младенца на свет. Муж, Денис Гущин, находился рядом и был готов поддержать любимую супругу. Процесс немного разочаровал роженицу: «Я не понимала, почему считают, что в воде легче. Короче в воде мне было не легче. И текстура какая-то такая, что мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. И я вдруг поняла, что а я не хочу даже может быть... Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева — бздынь — и так хорошо пискнула, и все такое, и в то время я держала мужа, а он меня, и уже нельзя было нырять с ребенком».
Но вдруг что-то пошло не так: «И я кусала, как я не прокусила мужа я не знаю, но я прокусила бассейн. Как я это сделала, я не знаю. Мы рожали дома, соседи опять же. Одним словом, это было очень романтично. Мне дали Еву, я села немножко с ребенком, а муж с тазиком выгребал, бегал», — вспоминает Елена.
Виктория Лопырева
Фото: Getty
Виктория Лопырева, как и Нюша, тоже недавно впервые стала мамой и тоже рожала в Майами. «Итак, Роды в Майами: да или нет? Я всегда много путешествовала и особенно любила места с тёплым океаном. Родилась на юге и ненавижу холод и отсутствие солнца , которые влияют на настроение . Много лет всячески избегала московской зимы, но когда узнала, что беременна, решили, что рожать я буду в Москве. И, так как due date назначили на февраль, я тяжело вздохнула и стала искать врача. У всех моих подруг уже есть детки и не один, расспросила всех, кто у кого рожал. С Татьяной Олеговной Нормантович @normantovich_doctor у нас случилась химия с первого взгляда, я абсолютно расслабилась и даже обрадовалась, что наш папа настоял на том, чтобы я осталась в Москве. Спасибо Инне Жирковой, которая безоговорочно сказала, что лучше врача нет, и что именно с помощью Татьяны Олеговны на свет появились трое чудесных детей. С Данькой я Инну сама забирала из роддома.
Первая половина моей беременности пролетела - в прямом смысле этого слова - в самолётах и на трибунах футбольных матчей во время Чемпионата, но в октябре Игорь взял с меня слово, что я приостанавливаю активный образ жизни и начинаю заниматься собой и вообще начинаю осознавать, что я все-таки в положении. Первое время мне очень нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме (несмотря на всевозможные ионизаторы и увлажнители) и, самое противное, зимняя одежда и наши слишком короткие из-за холода прогулки по паркам Москвы. Пока наденешь на себя все необходимое, пока доедешь куда-то - уже устала. Сначала я стойко делала вид, что все отлично, но актриса из меня так себе, и спустя месяц у меня на лице было написано, что мне, мягко говоря, не очень... Ну а ещё спустя пару недель я сказала: милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины - закон, и через пару дней я оказалась в Раю. Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться - это все, о чем я только могла мечтать!», — рассказала Виктория в Instagram.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина родила супругу Дмитрию Исхакову дочь Мию в Перинатальном Медицинском центре на Севастопольском бульваре Москвы. «Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке. Очень внимательный и чуткий персонал, не просто профессиональные врачи, а люди, которые прислушивались к моим чувствам и желаниям. Спасибо за комфортное пребывание, за заботу и уход», — рассказала певица в Instagram.
Елизавета Боярская
Фото: Starface
Елизавета Боярская родила второго сына в роддоме № 16 в Петербурге. Контракт в клинике стоит 65 тысяч рублей, а сутки пребывания в вип-палате обойдутся в 2500 рублей. Принимала роды лучший в городе акушер-гинеколог Любовь Ивановна Глейм, у которой также рожала Юлия Барановская.
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак, как и Александра Савельева, родила первенца, сына Платона, в клиническом госпитале «Мать и дитя» в Лапино. «Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители. Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом. Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро… Я рада, что сделала это сама. Много читала литературы на это тему и поняла, что для ребенка важно пройти через родовые пути матери. Есть статистика, которая говорит о том, что дети, которые рождаются сами, более выносливые и стрессоустойчивые. Во время родов ребенок испытывает боль не меньшую, чем женщина. У него повышается давление, падает пульс. Но когда он проходит через это, он становится более живучим. Мне кажется, это очень важный момент. Ради этого можно и пострадать в кои-то веки», — рассказала Ксения в Instagram.
Анна Хилькевич
Фото: Instagram
В клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя» рожала и Анна Хилькевич. «Когда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом месте. Там в декабре 2015 года на свет появилась их с Артуром первая дочка Арианна. Все прошло замечательно, понравились уровень сервиса и отношение врачей», — сообщил инсайдер изданию «СтарХит».
Ирена Понарошку
Фото: Instagram
А вот Ирена Понарошку, как и Елена Подкаминская, отдала предпочтение домашним родам. «До самого девятого месяца я сомневалась, где рожать. Пока меня не сводили на экскурсию в родблок одного очень хорошего родильного дома. А там — зачем-то стеклянные перегородки между блоками, кто-то сидит на мяче, какую-то женщину штопают, и она визжит, кругом белый кафель, лязганье медицинских инструментов, уставшие медсестры… И я не захотела, чтобы мой ребенок появился на свет в таком месте. Рожала дома в ванне, без обезболивания. В самые сложные моменты, когда надо было вытужить ребенка, организм начинал помогать — мозг сам вырабатывал обезболивающее — окситоцин, который колют в роддомах. Поэтому самая жесть прошла как в тумане. Помню: на часах — 4.00, а потом — сразу 7.00. Мозг просто вырезал этот отрезок времени из моей памяти. Муж не видел весь процесс родов — был за дверью и вошел на первый крик Серафима. Но я слышала, что муж ходил за стеной, и точно знала, что он молился. Мне это очень помогло», — цитирует телеведущую Miraman.ru.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty
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