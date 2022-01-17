Джим Керри: депрессии, смерть возлюбленной и другие трагедии самого известного комика

Джим Керри родился в 1962 году в Канаде в многодетной семье: кроме него, у Кэтлин и Перси росли старшие дети Пэт и Рита и Джон. Мать, страдающая психическим расстройством, была домохозяйкой. Она часто приписывала себе несуществующие болезни и постоянно в присутствии детей говорила о смерти. Эти ее странные рассуждения так врезались в сознание маленького Джима, что он долгое время трясся от слова «смерть», словно осиновый лист.

Много лет спустя в интервью он заявил, что к детям нужно относиться как ко взрослым. Это такие же личности со страхами, увлечениями, желаниями, только меньшего роста.

Отец будущей звезды работал бухгалтером, но всю жизнь грезил актерской карьерой, которая так и осталась лишь мечтой. И несоответствия желаний и возможностей делали Перси Керри нерадостным человеком.

Семья жила небогато, часто денег не хватало на оплату счетов. Тогда родители с детьми на время перебирались в новое место, потом переезжали вновь и вновь. Когда Джиму было 14 лет, все из-за нехватки денег практически стали бомжами — жили в маленьком дряхлом фургоне.