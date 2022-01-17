Джим Керри: депрессии, смерть возлюбленной и другие трагедии самого известного комика
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Фото: East News
Джим Керри родился в 1962 году в Канаде в многодетной семье: кроме него, у Кэтлин и Перси росли старшие дети Пэт и Рита и Джон. Мать, страдающая психическим расстройством, была домохозяйкой. Она часто приписывала себе несуществующие болезни и постоянно в присутствии детей говорила о смерти. Эти ее странные рассуждения так врезались в сознание маленького Джима, что он долгое время трясся от слова «смерть», словно осиновый лист.
Много лет спустя в интервью он заявил, что к детям нужно относиться как ко взрослым. Это такие же личности со страхами, увлечениями, желаниями, только меньшего роста.
Отец будущей звезды работал бухгалтером, но всю жизнь грезил актерской карьерой, которая так и осталась лишь мечтой. И несоответствия желаний и возможностей делали Перси Керри нерадостным человеком.
Семья жила небогато, часто денег не хватало на оплату счетов. Тогда родители с детьми на время перебирались в новое место, потом переезжали вновь и вновь. Когда Джиму было 14 лет, все из-за нехватки денег практически стали бомжами — жили в маленьком дряхлом фургоне.
Фото: East News
Будучи школьником, Керри работал уборщиком на заводе, где нашел работу его отец. Джим с братом и сестрами мыли полы, драили туалеты. Конечно, подобные занятия не лучшим образом сказывались на настроении и самооценке подростков.
Уже не одно десятилетие весь мир смеется над комедиями Джима Керри. Но сам он рос невеселым, одиноким и замкнутым ребенком. По его признанию, в детстве он большую часть времени проводил в своей комнате, где разговаривал сам с собой перед зеркалом. У малыша Джима было много времени, чтобы научиться строить смешные гримасы, впоследствии ставшие его визитной карточкой.
В детстве Керри мастерски пародировал Леонида Брежнева и Джека Николсона.
Джим понимал, что у него талант, но это видели немногие. И начало его карьеры было непростым. В школьные годы он отправил порядка сотни видео с пародиями на популярное телешоу, но на все из них он получил отказ. Когда же он впервые выступил в клубе, куда его привел отец, 15-летнего парня освистали. После такого провала он два года не решался выйти на сцену.
Но в 1979-м актер-самоучка решился вновь показаться на сцене. И в этот раз у него получилось. Через два года он уже был главной звездой клуба в Торонто, а местная пресса называла его перспективным и талантливым.
В начале 1980-х Керри переехал в Лос-Анджелес (к слову, вплоть до 2004 года у Джима не было гражданства США). Здесь он пытался пробиться в популярное телешоу Saturday Nigth Life и в фильм Джоэла Шумахера «Столичные таксисты», но у него ничего не вышло.
Слава о «лучшем в мире пародисте» быстро разлетелась в нужных кругах. В 1984- году о нем написал журнал People, а вскоре Керри получил первую главную роль на ТВ — в детском анимационном сериале «Утиная фабрика» (до этого он успел мелькнуть в паре эпизодов).
Актер стал зарабатывать первые деньги и перевез к себе родителей. Казалось, жизнь начала налаживаться, но через год шоу закрыли. Финансы кончились, мать с отцом отправили обратно домой. Джим впал в депрессию и на два года прекратил гастроли и вовсе исчез из поля зрения публики.
Фото: East News
Карьера постепенно стала сдвигаться мертвой точки в 1985 году, когда актер (не без помощи знакомых) получил главную роль в фильме «Однажды укушенный». Затем приглашения на пробы стали сыпаться одно за одним, и за несколько лет Джим Керри сыграл в фильмах «Пегги Сью вышла замуж», «Игра в смерть», «Земные девушки легко доступны», «Розовый кадиллак» и других.
В 1993 году состоялась премьера фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», ставшего визитной карточкой артиста. За эту работу Керри получил 350 тысяч долларов. Кстати, актер сам себе выписал чек на 10 млн долларов, который пообещал себе обналичить через несколько лет. Так он сделал посыл во вселенную, загадав себе блестящую карьеру.
И реальность оказалась круче самых смелых мечтаний артиста. Уже через год за роль в комедии «Тупой, еще тупее» он получил 7 млн долларов, а еще через год на экраны вышла легендарная «Маска» (здесь его партнершей стала Кэмерон Диаз), правда, гонорар за этот фильм был не таким впечатляющим.
Фото: Kinopoisk.ru
За фильмы «Кабельщик» и «Лжец, лжец» Керри заработал по 20 млн долларов, что стало рекордом для артиста комедийного жанра.
Есть в карьере актера несколько ролей, в которых он предстает в непривычном для себя амплуа. В драме 1998 года «Шоу Трумана» Керри сыграл персонажа, оказавшегося действующим лицом огромного телешоу. За роль Трумана он получил «Золотой глобус», премию канала MTV как лучший актер года.
В 2004-м зрители увидели «Вечное сияние чистого разума», где партнершей Керри стала Кейт Уинслет. Здесь Керри перевоплотился в застенчивого и меланхоличного Джоэла, чья жизнь меняется после встречи с яркой Клементиной.
Затем он сыграл в «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Всегда говори "да"» и других известных фильмах.
Фото: East News
В 2005 году Керри попал в пятерку самых раздражающих актеров. Опрос проводило издание Empire.
Джима Керри всегда окружали и любили красивые женщины. У актера было множество романов и два брака. 8 марта 1987 года актер женился на официантке Мелиссе Уомер, 6 сентября того же года у них родилась дочь Джейн. В браке актер порой вел себя странно, в итоге семья распалась в 1995-м, а экс-жена получила 7 млн долларов.
После развала семьи Керри опять утонул в депрессии, с которой пытался безуспешно бороться с помощью лекарств. Поняв, что таблетки не помогают, актер нашел в себе силы действовать другими методами — занялся спортом и стал пить витамины.
Второй женой Керри стала его партнерша по фильму «Тупой, еще тупее» Лорен Холли, но их союз распался через 10 месяцев после свадьбы.
Фото: East News
Джим Керри состоял в отношениях с Рене Зеллвегер, моделью Playboy Анин Бинг, со своим личным врачом Тиффани Сильвер.
Важную роль в жизни актера сыграла фотомодель Дженни МакКарти, роман с которой у него был в 2005-2010 годах. Керри говорил, что она стала единственной женщиной, в которой он никогда не сомневался. Но и эти отношения потерпели крах из-за странного поведения Джима. После расставания он, по слухам, заплатил Дженни 25 млн долларов за молчание, но актер этот факт отрицал.
В 2012-м у Керри начался роман с визажистом Катрионой Уайт, которая была младше него на 25 лет. Это роман стал самым громким и трагичным в биографии актера. Он то расставался с возлюбленной, то они вновь воссоединялись. В момент одного из разрывов Уайт успела выйти замуж. Но после очередного расставания в 2015-м Катриона покончила с собой. Это стало сильным ударом для Джима. На похоронах он был среди несущих гроб, выглядел актер раздавленным трагедией.
Через год супруг и мать Катрионы обвинили Джима Керри в косвенной причастности к смерти девушки. В вину актеру ставили неподобающее поведение и то, что он заразил возлюбленную букетом интимных болезней. Актер подал встречный иск, пытаясь защитить свою честь, но через два года претензии с обеих сторон отозвали.
На церемонии вручения «Золотого глобуса» 2019 года Джим Керри появился на публике с новой возлюбленной, актрисой Джинджер Гонзага (она младше на 23 года), с которой он встретился на съемках сериала «Умираю со смеху».
Затем они вместе работали над сериалом «Шучу», где Керри с возлюбленной впервые снялся в эротической сцене.
Фото: Getty Images
В 2022 году на экраны выйдет фильм «Соник-2», а затем — «Рики Стэники».
Фото: East News, Getty Images, Kinopoisk.ru, кадры фильмов