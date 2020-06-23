Режиссер сериала «Карточный домик» Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет

В США скончался хнаменитый режиссер Джоэл Шумахер, ему было 80 лет. Известно, что Шумахер много лет боролся с раком, другие подробности пока неизвестны.

Шумахер снял такие фильмы, как «С меня хватит» с Майклом Дугласом, «Они святого Эльма» с Деми Мур, «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин», сериал «Крточный домик» и многое-многие другие.

До того, как стать режиссером, Шумахер работал оформителем витрин. Пик его карьеры пришелся на 1980-1990-годы. В кго копилке было множество престижных кинонаград, в том числе три «Оскара» за адаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы».