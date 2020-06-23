Режиссер сериала «Карточный домик» Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет
Фото: East News
В США скончался хнаменитый режиссер Джоэл Шумахер, ему было 80 лет. Известно, что Шумахер много лет боролся с раком, другие подробности пока неизвестны.
Шумахер снял такие фильмы, как «С меня хватит» с Майклом Дугласом, «Они святого Эльма» с Деми Мур, «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин», сериал «Крточный домик» и многое-многие другие.
До того, как стать режиссером, Шумахер работал оформителем витрин. Пик его карьеры пришелся на 1980-1990-годы. В кго копилке было множество престижных кинонаград, в том числе три «Оскара» за адаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы».
«Какая потеря, Джоэл. Такой талантливый и сострадательный. Я работал с ним над фильмом "С меня хватит", и это был лучший опыт в моей карьере», — написал в Instagram Майкл Дуглас.
«Я снималась у Шумахера в "Огнях святого Эльма". Этот момент стал поворотным не только в моей карьере, но и на моем пути к выздоровлению. Я благодарна за жесткую любовь и шанс, который он дал мне. Мы потеряли его смелый динамичный дух. Покойся с миром», — поделилась воспоминаниями Деми Мур.
«Я обожала Джоэла Шумахера и я так опечалена его уходом. Я так мечтала работать с ним. Но знать его — это уже любить. Покойся с миром, Джоэл», — написала в микроблоге Кетрин Зета-Джонс.
Фото: Instagram Деми Мур, Майкла Дугласа и Кетрин Зеты-Джонс, East News
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