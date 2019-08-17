Дженнифер Лопес, Нюша, Мадонна и другие звезды с самыми спортивными ногами: фото

Дженнифер Лопес недавно выступила в Москве с сольным концертом и в очередной раз покорила поклонников. Ежедневные тренировки, диета и концерты, во время которых певица выкладывается на все сто дают о себе знать — о такой фигуре мечтают многие двадцатилетние.
Фото: Global Look Press / face to face
Нюша с каждым годом вдохновляет нас все больше. Певица недавно впервые стала мамой, начала более смело экспериментировать со стилем и прокачивать фигуру — результат налицо.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых богатых и успешных знаменитостей во всем мире Тейлор Свифт на недавней церемонии Teen Choice Awards призвала всех быть ответственными за свою жизнь, не «ждать погоды у моря » и работать над собой. Сама Тейлор явно живет по этим заветам и хорошеет день ото дня.
Фото: Getty
Еще одна неутомимая труженица с потрясающей фигурой — Светлана Лобода.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Модель и многодетна мама Елена Перминова регулярно занимается йогой и не пропускает полезные для фигуры тренировки.
Фото: Eastnews
Мадонне в августе исполнится 61 год, певца по-прежнему может позволить себе выходить на сцену и красные дорожки в смелых нарядах.
Фото: Getty
Больше знаменитостей с спортивными ногами — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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