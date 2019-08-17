Дженнифер Лопес, Нюша, Мадонна и другие звезды с самыми спортивными ногами: фото

Стройными ногами от природы похвастаться легко, а вот продемонстрировать плоды своего ежедневного труда и побед над собой — гораздо сложнее. Предлагаем посмотреть на знаменитостей, которые регулярно работают над своей фигурой и могут похвастаться не просто стройными, но и спортивными ногами.