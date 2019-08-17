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Дженнифер Лопес, Нюша, Мадонна и другие звезды с самыми спортивными ногами: фото

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Дженнифер Лопес

Фото: Getty
Стройными ногами от природы похвастаться легко, а вот продемонстрировать плоды своего ежедневного труда и побед над собой — гораздо сложнее. Предлагаем посмотреть на знаменитостей, которые регулярно работают над своей фигурой и могут похвастаться не просто стройными, но и спортивными ногами.

Дженнифер Лопес недавно выступила в Москве с сольным концертом и в очередной раз покорила поклонников. Ежедневные тренировки, диета и концерты, во время которых певица выкладывается на все сто дают о себе знать — о такой фигуре мечтают многие двадцатилетние.

Фото: Global Look Press / face to face

Нюша с каждым годом вдохновляет нас все больше. Певица недавно впервые стала мамой, начала более смело экспериментировать со стилем и прокачивать фигуру — результат налицо.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одна из самых богатых и успешных знаменитостей во всем мире Тейлор Свифт на недавней церемонии Teen Choice Awards призвала всех быть ответственными за свою жизнь, не «ждать погоды у моря » и работать над собой. Сама Тейлор явно живет по этим заветам и хорошеет день ото дня.

Фото: Getty

Еще одна неутомимая труженица с потрясающей фигурой — Светлана Лобода.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Модель и многодетна мама Елена Перминова регулярно занимается йогой и не пропускает полезные для фигуры тренировки.

Фото: Eastnews

Мадонне в августе исполнится 61 год, певца по-прежнему может позволить себе выходить на сцену и красные дорожки в смелых нарядах.

Фото: Getty

Больше знаменитостей с спортивными ногами — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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