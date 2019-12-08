Тейлор Свифт в дерзком мини, скромная Джессика Альба и другие звезды на церемонии Teen Choice Awards 2019

По голубой ковровой дорожке популярной премии, победителей которой выбирают подростки, на этот раз прошлись Тейлор Свифт, Зендая, Мэдди Зиглер, Сара Хайленд и многие другие. Почти все девушки выбрали для церемонии эффектные короткие наряды и продемонстрировали длинные стройные ноги. А вот известная актриса и многодетная мама Джессика Альба выбрала более скромное платье в пол.