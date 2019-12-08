Тейлор Свифт в дерзком мини, скромная Джессика Альба и другие звезды на церемонии Teen Choice Awards 2019

По голубой ковровой дорожке популярной премии, победителей которой выбирают подростки, на этот раз прошлись Тейлор Свифт, Зендая, Мэдди Зиглер, Сара Хайленд и многие другие. Почти все девушки выбрали для церемонии эффектные короткие наряды и продемонстрировали длинные стройные ноги. А вот известная актриса и многодетная мама Джессика Альба выбрала более скромное платье в пол.
Фото: Eastnews
### Список победителей Teen Choice Awards 2019:
Лучший певец — Шон Мендес
Лучшая певица — Билли Айлиш
Лучшая группа — Why Don't We
Лучшая поп-песня — thank u, next Ариана Гранде
Прорыв года — Билли Айлиш
Лучший фильм в жанре фэнтези/фантастики — «Аладдин»
Лучший актер фэнтези/фантастического фильма — Уилл Смит, «Аладдин»
Лучшая актриса фэнтези/фантастического фильма — Наоми Скотт, «Аладдин»
Лучшая драма — «После»
Лучший драматический актер — Хиро Файнс-Тиффин, «После»
Лучшая драматическая актриса — Жозефин Лэнгфорд, «После»
Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»
Лучший комедийный актер — Ноа Сентинео, «Идеальное свидание»
Лучшая комедийная актриса — Лора Марано, «Идеальное свидание»
Лучший фильм в жанре экшен — «Мстители: Финал»
Лучший экшен-актер — Роберт Дауни — младший, «Мстители: Финал»
Лучшая экшен-актриса — Скарлетт Йоханссон, «Мстители: Финал»
Лучший драматический сериал— «Ривердэйл»
Лучший фантастический/фэнтези сериал — «Сумеречные охотники»
Лучший комедийный сериал — «Теория большого взрыва»
Текст: Ангелина Нежная
Фото: East News
Видео: Youtube / Entertainment Tonight
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