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Тейлор Свифт в дерзком мини, скромная Джессика Альба и другие звезды на церемонии Teen Choice Awards 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тейлор Свифт

Фото: Eastnews
В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения наград Teen Choice, организованная телеканалом Fox.

По голубой ковровой дорожке популярной премии, победителей которой выбирают подростки, на этот раз прошлись Тейлор Свифт, Зендая, Мэдди Зиглер, Сара Хайленд и многие другие. Почти все девушки выбрали для церемонии эффектные короткие наряды и продемонстрировали длинные стройные ноги. А вот известная актриса и многодетная мама Джессика Альба выбрала более скромное платье в пол.

Фото: Eastnews

### Список победителей Teen Choice Awards 2019:

Лучший певец — Шон Мендес

Лучшая певица — Билли Айлиш

Лучшая группа — Why Don't We

Лучшая поп-песня — thank u, next Ариана Гранде

Прорыв года — Билли Айлиш

Лучший фильм в жанре фэнтези/фантастики — «Аладдин»

Лучший актер фэнтези/фантастического фильма — Уилл Смит, «Аладдин»

Лучшая актриса фэнтези/фантастического фильма — Наоми Скотт, «Аладдин»

Лучшая драма — «После»

Лучший драматический актер — Хиро Файнс-Тиффин, «После»

Лучшая драматическая актриса — Жозефин Лэнгфорд, «После»

Лучшая комедия — «Безумно богатые азиаты»

Лучший комедийный актер — Ноа Сентинео, «Идеальное свидание»

Лучшая комедийная актриса — Лора Марано, «Идеальное свидание»

Лучший фильм в жанре экшен — «Мстители: Финал»

Лучший экшен-актер — Роберт Дауни — младший, «Мстители: Финал»

Лучшая экшен-актриса — Скарлетт Йоханссон, «Мстители: Финал»

Лучший драматический сериал— «Ривердэйл»

Лучший фантастический/фэнтези сериал — «Сумеречные охотники»

Лучший комедийный сериал — «Теория большого взрыва»

Текст: Ангелина Нежная

Фото: East News

Видео: Youtube / Entertainment Tonight

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