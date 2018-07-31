Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт

Любовь Успенская сделала откровенное признание весной этого года. В эфире передачи Леры Кудрявцевой певица заявила, что в ее жизни случился подпольный аборт, когда ей было всего шестнадцать лет. «Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я — мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза», — призналась Успенская.

Рассказывать своим родителям о беременности певица побоялась, поэтому решилась на подпольный аборт. По знакомству был найден доктор, который взялся за дело. Позже он сообщил, что у нее была двойня. Последствия процедуры обернулись для Любови Успенской настоящим кошмаром. «Бог меня наказал за этот аборт, — рассказала певица. — Позже, уже в браке с первым мужем, я захотела детей. Забеременела, но мои мальчики, тоже двойняшки, появились на свет раньше срока и погибли. Потом я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку… А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью».

Сейчас у Любови Успенской есть 29-летняя дочь Татьяна от четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Девушка увлекается живописью и преподает в школе йоги.

Светлана Пермякова