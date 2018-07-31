Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт

Ольга Дроздова
Почти 25 лет назад, в далеком 1994 году Ольга Дроздова вышла замуж за коллегу Дмитрия Певцова. Будущие супруги познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Несмотря на заверения врачей, что все в порядке, долгое время они не могли стать родителями. Во время венчания батюшка объяснил женщине, почему.
«Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку. <...> Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я, наверное, и осознала свою страшную ошибку», — призналась актриса Борису Корчевникову в ток-шоу «Судьба человека».
Спустя пятнадцать лет Ольга Дроздова родила долгожданного сына Елисея. Недавно актриса посетила премьеру фильма «Легенда о Коловрате», прошедшую в одном из столичных кинотеатров, с подросшим сыном.
Алла Пугачева
Алла Пугачева призналась, что сделала аборт от экс-супруга, музыкального продюсера Евгения Болдина. Тогда, много лет назад, они оба были слишком заняты карьерой. Певица находилась на пике популярности, впереди ждали многочисленные гастроли и заманчивые проекты. В итоге Алла Борисовна приняла решение сделать аборт, о чем впоследствии, по ее словам, пожалела. На тот момент у Пугачевой уже подрастала дочь Кристина от литовского артиста Миколаса Орбакаса, а забеременеть снова ей так и не удалось. Пять лет назад у певицы и ее супруга, шоумена Максима Галкина, от суррогатной матери появились на свет дочь Лиза и сын Гарри.
Любовь Успенская
Любовь Успенская сделала откровенное признание весной этого года. В эфире передачи Леры Кудрявцевой певица заявила, что в ее жизни случился подпольный аборт, когда ей было всего шестнадцать лет. «Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я — мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза», — призналась Успенская.
Рассказывать своим родителям о беременности певица побоялась, поэтому решилась на подпольный аборт. По знакомству был найден доктор, который взялся за дело. Позже он сообщил, что у нее была двойня. Последствия процедуры обернулись для Любови Успенской настоящим кошмаром. «Бог меня наказал за этот аборт, — рассказала певица. — Позже, уже в браке с первым мужем, я захотела детей. Забеременела, но мои мальчики, тоже двойняшки, появились на свет раньше срока и погибли. Потом я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку… А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью».
Сейчас у Любови Успенской есть 29-летняя дочь Татьяна от четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Девушка увлекается живописью и преподает в школе йоги.
Светлана Пермякова
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова впервые стала мамой только после сорока лет. Дочка Варвара была долгожданным ребенком для актрисы, которая до рождения первенца дважды решилась на аборт ради карьеры в театре.
«Я была беременна дважды, и дважды делала аборт. Была молодая и глупая, отказывалась от возможности стать матерью. Тогда я объясняла это тем, что нужна в театре, где меня ждет интересная работа. Жалею ли я? А чего жалеть? Обратно-то уже ничего не вернешь. Это тоже опыт, пусть и не очень хороший», — рассказала она «Собеседнику».
Лайма Вайкуле
Карьера Лаймы Вайкуле резко пошла вверх, когда поэт Илья Резник предложил певице записать на радио песню «Ночной костер». Композиция в итоге стала хитом, а Вайкуле начала принимать участие в больших сборных концертах звезд. Как раз в то время она забеременела и решила, что к рождению ребенку пока не готова.
Второй раз прервала беременность артистка уже будучи известной и успешной — сделать это посоветовал гражданский супруг и продюсер Лаймы Андрей Латковский. Впоследствии певица старалась забеременеть и родить, но все оказалось безуспешно. Недавно Лайма Вайкуле призналась, что жалеет о том, что когда-то выбрала карьеру и лишила себя радости материнства.
Марина Зудина
Марина Зудина в прошлом году откровенно рассказала о том, что сделала аборт в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актриса призналась, что впоследствии пожалела о своем решении.
«Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось – я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила», – рассказала Зудина, родившая от Олега Табакова сына Павла и дочь Марию.
Жанна Фриске
Экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске в одном из интервью назвала аборт, который она сделала, своей непреходящей духовной мукой и тяжким крестом. В итоге певица родила долгожданного сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева и скончалась от осложнений, случившихся во время беременности и спровоцировавших у нее развитие рака.
Фото: instagram, starface, globallookpress, eastnews