Актриса пришла на премьеру фильма «Легенда о Коловрате», состоявшуюся минувшим вечером.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе более 25 лет, а в 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. Актеры не так часто выходят в свет с наследником, поэтому поклонники пары с нетерпением ждут каждого нового появления мальчика на публике.