52-летняя Ольга Дроздова вышла в свет с подросшим сыном
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Актриса пришла на премьеру фильма «Легенда о Коловрате», состоявшуюся минувшим вечером.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе более 25 лет, а в 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. Актеры не так часто выходят в свет с наследником, поэтому поклонники пары с нетерпением ждут каждого нового появления мальчика на публике.
Минувшим вечером Ольга вместе с сыном Елисеем посетила премьеру фильма «Легенда о Коловрате», прошедшую в одном из столичных кинотеатров. Актриса выбрала для показа черное платье в пол. Волосы, уложенные задорными локонами, и вечерняя сумочка, обильно украшенная перьями, дополнили образ знаменитости.
Напомним, фильм «Легенда о Коловрате» рассказывает историю молодого рязанского витязя Евпатия Коловрата, который возглавил отряд смельчаков, чтобы победить Золотую орду хана Батыя. В широкий прокат лента выйдет 30 ноября.
Фото: starface, eastnews