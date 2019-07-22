Драмы нет: Светлана и Федор Бондарчук, а также другие звезды, расставшиеся друзьями

Светлана и Федор Бондарчук
Фото: Eastnews
Развод Федора и Светланы Бондарчук, который случился два года назад, стал одним из самых громких событий того времени. Бывшая супруга режиссера тяжело переживала расставание с мужем, и многие ее поклонники обвиняли в этом новую пассию Федора, молодую актрису Паулину Андрееву. В откровенном интервью с Натальей Синдеевой для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с бывшим супругом. Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. <...> Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — призналась Светлана.
Максим Виторган и Ксения Собчак
Фото: Eastnews
В начале весны Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем расставании. Развод был весьма болезненным — без оскорблений, но с колкостями. Наконец, в блоге бывшего супруга телезвезды появился пост, в котором он выразил искреннее восхищение творчеством бывшей супруги. «"Осторожно Собчак" с Ларсом фон Триером крутейшее цельное художественное произведение. Именно цельное — со своей драматургией, ритмом и даже цветокоррекцией))) Сам Триер пусть бОльшая и основная, но все равно лишь составляющая часть. Браво Ксении и всем создателям! Очень рекомендую», — написал Максим. Сейчас экс-супруги стараются поддерживать теплые отношения и вместе растят двухлетнего сына Платона.
Константин Богомолов и Дарья Мороз
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
В прошлом году стало известно, что актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись спустя восемь лет брака. В недавнем интервью журналу Hello! звезда театра и кино откровенно рассказала о расставании с супругом. «Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания - непростой для обоих - переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — подчеркнула Дарья.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили
Фото: Starface
В эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о расставании с мужем, 38-летним актером Гурамом Баблишвили. Пара не скрывает, что причиной стала измена. «Он в этом признается, поэтому я могу сказать, что да», — сообщила она. Более того, стало известно, что у Баблишвили есть вторая семья: «Вторая семья у него была в Абхазии. Я сжалилась и отпустила его к второй жене. Расстались мы легко и непринужденно. Бог велел делиться».
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
Фото: Eastnews
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем расставании два года назад. «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей странице в Facebook. Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына этой весной. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».
Агния Дитковските и Алексей Чадов
Фото: Starface
Первые месяцы после развода Агния Дитковските и Алексей Чадов практически не общались. Тогда актриса была практически уверенна, что им с бывшим мужем не удастся найти общий язык. В итоге Алексей и Агния теперь прекрасно общаются и даже приняли участие в шоу «Союзники», в котором участвовали разведенные пары, которым пришлось объединиться ради ребенка. «Я понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. За 10 лет мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, можем открыто общаться, дружить, а главное — воспитывать сына». — рассказал Алексей Чадов.
Тимати и Алена Шишкова
Фото: Instagram
В отношениях Тимати и модели Алены Шишковой главными оказались их дочь Алиса и мама артиста Симона Юнусова, которая занимается воспитанием малышки. Тимур и Алена официально не были женаты, а после рождения дочери решили расстаться, но сохранить семейные и дружеские связи. К примеру, в пару лет назад они отметили день рождения Алисы на берегу океана и устроили шикарную совместную фотосессию.
Мария Порошина и Гоша Куценко
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov / Eastnews
Мария Порошина и Гоша Куценко прожили в гражданском браке пять лет, а после расставания продолжают поддерживать теплые отношения и вместе воспитывать общую дочь. «После расставания совершенно нормально уважать и желать счастья человеку, которого ты любила или который для тебя много значил в жизни. Я только рада, что Гоша нашел свое счастье, что у него рождаются дети. Мне кажется, именно это правильная любовь, а не та, с которой рука об руку идут ревность и зависть», — заявила Порошина в интервью «7 Дней».
Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Global Look Press /Anatoly Lomohov
Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться, когда были совсем юными: ему было 18, а ей — всего 15. Спустя пять лет у них родился сын Никита, а еще через пять лет они расстались. Мама Кристины Алла Пугачева помогла им наладить отношения, объяснив, что бывших родителей не бывает. В прошлом году Орбакайте очень трогательно поздравила Преснякова с 50-летием. «У нас было прекрасное детство! Спасибо за сына!» — написала она в Instagram.
Ирина Дубцова и Максим Черницын
Фото: Eastnews
Ирина Дубцова и Максим Черницын очень романтично начали семейную жизнь — солист группы Plazma сделал предложение руки и сердца прямо во время одного из отчетных концертов «Фабрики звезд», победительницей которой стала Ира. У ребят родился сын Артем, а потом они развелись, но остались, по словам певицы, любящими родителями. Дубцова и Черницын вместе проводят время с сыном, а глядя на их совместные фотографии в Instagram, можно подумать, что они и не расставались.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Фото: Eastnews
Филипп Киркоров давно уже не является супругом Аллы Пугачевой, но ее главным поклонником, защитником и страстным почитателем не перестанет быть, наверное, никогда. К примеру, однажды на конкурс «Новая волна» артист приехал в футболке с изображением Аллы Борисовны и заявил, что она давно стала его «оболочкой».
Текст: Роман Страстный
Фото : globallookpress, eastnews
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