Драмы нет: Светлана и Федор Бондарчук, а также другие звезды, расставшиеся друзьями

Развод Федора и Светланы Бондарчук, который случился два года назад, стал одним из самых громких событий того времени. Бывшая супруга режиссера тяжело переживала расставание с мужем, и многие ее поклонники обвиняли в этом новую пассию Федора, молодую актрису Паулину Андрееву. В откровенном интервью с Натальей Синдеевой для канала «Дождь» Светлана рассказала о настоящей причине развода и отношениях с бывшим супругом. Сейчас свое расставание с мужем женщина считает закономерным: в паре давно зрел кризис, но оба они не спешили его замечать и что-то предпринимать для его преодоления. «Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая. <...> Нам было важно сохранить дружеские, теплые отношения — наверное, и какая-то форма любви остается», — призналась Светлана.

Максим Виторган и Ксения Собчак