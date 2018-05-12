Дом на голове и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Сара Джессика Паркер
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года — Бал Института костюма. Тема мероприятия в этом году звучала так — «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии». Как и всегда, многие звезды пришли на бал в очень замысловатых нарядах, но Сара Джессика Паркер, кажется, превзошла всех и немного перестаралась. Только посмотрите на молельный домик на ее голове, ужасные голубые тени и волосы ниже попы.
Лена Ленина
Из года в год Лена Ленина пытается стать самой эффектной звездой на Каннском кинофестивале. На этот раз владелица маникюрных салонов вышла на красную дорожку в платье с торчащими из груди, расшитыми золотыми блестками коючками. По традиции, завершала образ прическа городской сумасшедшей.
Ксения Чумичева
Ксения Чумичева тоже отличилась в Каннах, надев платье совершенно изуродовавшее ее фигуру. Низ наряда был похож то ли на увядший цветок, то ли на щупальца морского чудовища.
Дарья Строкоус
Дарья Строкоус, напротив, решила показать себя на Каннском фествале во всей красе. Вот только платье она выбрала неудачное, да и чувствовала себя в нем явно неуютно.
Джейми Кинг
Джейми Кинг вышла на красную дорожку в клетчатой душевой занавеске. Было ли неловко на это смотреть? Определенно, да.
Марго Робби
Марго Робби обычно выглядит очень стильно, привлекательно и сексуально. Но не в этот раз. Актриса надела платье, похожее на натянутую на старую водолазку юбку. Все это висело, топорщилось, просвечивало, а сверху сияли блески... Что это?!
Кьяра Мастроянни
Возможно, Кьяра Мастроянни решила вспомнить лихие 70-е, но яркое мини-платье с огромными плечами явно ее не красило.
Амаль Клуни
Супруга Джорджа Клуни на балу Met Gala была похожа на дешевый букет цветов в хрустящей серебристой упаковке. Также странноватый шлейф Амаль напоминал старое бабушкино покрывало. Не самый удачный выход.
Рианна
Тему бала Met Gala «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии» Рианна решила обыграть так. Спадающий с плеч халат и очень откровенное мини-платье певица дополнила папской митрой. Выглядело все вместе очень нелепо.
Кара Делевинь
Кара Делевинь еще более странно продемонстрировала, как она представляет себе наряд в стиле католической религии. Супермодель надела платье-сетку на черные трусы и спрятала лицо за маской с крестами.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер надела платье, подол которого поднимала до талии, чтобы пройти по красной дорожке, демонстрировала странные колготки с лохматыми босоножками, дополнила все это очками в стразах и в целом... выглядела нелепо.
Кэти Перри
Кэти Перри на балу Met Gala стала примером того, как можно выглядеть неудачно даже в образе ангела. Полнящее платье, ужасные сапоги, огромные лохматые крылья и агрессивный макияж... Ангелы так точно не выглядят.
Фото: getty, globallookpress