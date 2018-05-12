Дом на голове и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года — Бал Института костюма. Тема мероприятия в этом году звучала так — «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии». Как и всегда, многие звезды пришли на бал в очень замысловатых нарядах, но Сара Джессика Паркер, кажется, превзошла всех и немного перестаралась. Только посмотрите на молельный домик на ее голове, ужасные голубые тени и волосы ниже попы.

Лена Ленина