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Воздушные платья, дерзкий латекс и умопомрачительные декольте: звезды на балу Met Gala-2018

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Рианна
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7 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года — Бал Института костюма.

Тема мероприятия в этом году звучала так — «Божественные тела: взаимодействие моды и католической религии». Но главной задачей звезд на красной дорожке была демонстрация не нарядов в нарочито скромном стиле, а в первую очередь собственных тел.

Одни красотки сделали акцент на упругих бедрах и стройных длинных ногах, другие подчеркнули талию, а третьи привлекали к себе внимание папарацци глубокими декольте.

Все именитые гости старательно готовились к мероприятию, подбирая умопомрачительные наряды и украшения от лучших дизайнеров со всего мира. Не зря это мероприятие называют «Оскаром» индустрии моды: на красной дорожке появились самые популярные знаменитости — от супермоделей Даутцен Крез, Эшли Грэм и Беллы Хадид до певиц Рианны, Кэти Перри и Риты Оры, а также представительниц клана Кардашьян-Дженнер.

Ведущими бала в этом году стали бессменная Анна Винтур, а также Амаль Клуни, вышеупомянутая Рианна и Донателла Версаче.

При этом официально целью Met Gala является сбор средств на поддержание фонда Института костюма. Это событие еще и знаменует собой старт очередной выставки Метрополитен-музея, посвященной моде. Каждый год Met Gala помогает собрать огромные суммы пожертвований — например, в 2017-м был установлен новый рекорд в 13,5 миллионов долларов.

Фото: Getty Images, East News

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