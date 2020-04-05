Дерзкое красное платье Рудовой, «конфетный» костюм Алсу и другие эффектные наряды звезд на прошедшей неделе

Певица Глюк’Оzа похвасталась стройными ногами и роскошной фигурой, рассказав о любимой вещи из гардероба: «Все, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась».

Ксения Собчак