Дерзкое красное платье Рудовой, «конфетный» костюм Алсу и другие эффектные наряды звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Наталья Рудова продемонстрировала шикарную фигуру в красном обтягивающем мини-платье и рассказала, чем занимается дома: «Девочки , признавайтесь! Часто ли вы имея время ,перемериваете дома свои наряды ?? Особенно те,которые ни разу не надевали потому-что -: нужно похудеть; слишком секси; меня не поймут; время не пришло».
Алсу
Фото: Instagram
Алсу тоже во время самоизоляции решила перебрать гардероб и показала подписчикам элегатный костюм конфетного цвета: «Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём «по всем фронтам». Первая неделя была очень активная - уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом всё - на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься».
Жасмин
Фото: Instagram
Певица Жасмин показала эффектный образ с «тигровым» платьем. Защищаться от вируса певица решила с помощью «хищного» принта.
Глюк'ОZa
Фото: Instagram
Певица Глюк’Оzа похвасталась стройными ногами и роскошной фигурой, рассказав о любимой вещи из гардероба: «Все, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась».
Ксения Собчак
Константин Богомолов опубликовал в Instagram очередное видео с супругой Ксенией Собчак, в котором показал, какой прекрасной ее видит. Помимо прочего мы оценили шикарное платье с глубоким декольте.
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Яна Рудковская даже во время карантинов, эпидемий и самоизоляции продолжает оставаться активной деловой дамой в эффектных нарядах от люксовых брендов.
Светлана Лобода
Фото: Instagram
Светлана Лобода, которая пока отдыхает от своего образа дивы и суперзвезды, продемонстрировала уютный и одновременно деловой и классный наряд в стиле «кэжуал».
Саша Савельева
Саша Савельева в обтягивающем платье цвета металлик появилась на обложке журнала, взбудоражив поклонников.
Светлана Бондарчук
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук опубликовала яркий снимок из фотосессии, на котором позирует в дерзком красном платье с разрезами.
Ани Лорак
Ани Лорак продемонстрировала фигуру в нежном прозрачном белом платье, которое многим ее поклонникам показалось свадебным.
Фото и видео: Instagram
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