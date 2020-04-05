passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дерзкое красное платье Рудовой, «конфетный» костюм Алсу и другие эффектные наряды звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Фото: Instagram

Вынужденная самоизоляция спасла многих знаменитостей от модных провалов. Пока все светские мероприятия отменяются, а звезды, как и все остальные, вынуждены сидеть по домам, предлагаем посмотреть на самые эффектные образы известных девушек, которые они продемонстрировали в Instagram на минувшей неделе.

Наталья Рудова

Фото: Instagram

Наталья Рудова продемонстрировала шикарную фигуру в красном обтягивающем мини-платье и рассказала, чем занимается дома: «Девочки , признавайтесь! Часто ли вы имея время ,перемериваете дома свои наряды ?? Особенно те,которые ни разу не надевали потому-что -: нужно похудеть; слишком секси; меня не поймут; время не пришло».

Алсу

Фото: Instagram

Алсу тоже во время самоизоляции решила перебрать гардероб и показала подписчикам элегатный костюм конфетного цвета: «Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём «по всем фронтам». Первая неделя была очень активная - уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом всё - на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься».

Жасмин

Фото: Instagram

Певица Жасмин показала эффектный образ с «тигровым» платьем. Защищаться от вируса певица решила с помощью «хищного» принта.

Глюк'ОZa

Фото: Instagram

Певица Глюк’Оzа похвасталась стройными ногами и роскошной фигурой, рассказав о любимой вещи из гардероба: «Все, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась».

Ксения Собчак

Константин Богомолов опубликовал в Instagram очередное видео с супругой Ксенией Собчак, в котором показал, какой прекрасной ее видит. Помимо прочего мы оценили шикарное платье с глубоким декольте.

Яна Рудковская

Фото: Instagram

Яна Рудковская даже во время карантинов, эпидемий и самоизоляции продолжает оставаться активной деловой дамой в эффектных нарядах от люксовых брендов.

Светлана Лобода

Фото: Instagram

Светлана Лобода, которая пока отдыхает от своего образа дивы и суперзвезды, продемонстрировала уютный и одновременно деловой и классный наряд в стиле «кэжуал».

Саша Савельева

Саша Савельева в обтягивающем платье цвета металлик появилась на обложке журнала, взбудоражив поклонников.

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Светлана Бондарчук опубликовала яркий снимок из фотосессии, на котором позирует в дерзком красном платье с разрезами.

Ани Лорак

Ани Лорак продемонстрировала фигуру в нежном прозрачном белом платье, которое многим ее поклонникам показалось свадебным.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!