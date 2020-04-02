36-летняя Саша Савельева в обтягивающем платье цвета металлик и без белья появилась на обложке журнала
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева похвасталась эффектной фотографией.
Аккуратные формы позволяют Саше Савельевой примерять различные образы, и эффектно выглядеть даже в ультраоблегающих нарядах. Для обложки нового номера журнала ModaTopical певица позировала в «опасном» платье цвета металлик, белье под которым было бы неуместно.
«Тадаааам!!! Успели снять до карантина классную обложку», — написала она, показав выбранный редакцией кадр.
«Огонь», «Невероятный образ», «Ну очень красивая! Но , когда Вы в блонд и без челки — мне кажется Вам круче», «Шикарная обложка», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram
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