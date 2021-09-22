«День сурка»: как за 28 лет изменились исполнители главных ролей в романтической комедии

И еще через два года Мюррей стал уже известным актером, ведь зрители увидели «Охотников за привидениями» (1984 год). Правда, следующий фильм «Острие бритвы» в прокате провалился, и артист взял перерыв на несколько лет, во время которого в Сорбонне изучал французский язык.

В 1988-м на экраны вышла «Новая рождественская сказка», где сыграли все четверо братьев-актеров Мюррей. Через год состоялась премьера «Охотников за привидениями 2», и гонорары знаменитости стали семизначными.

В 1990-е годы он много снимался и, кроме «Дня сурка», появился в таких рейтинговых картинах, как «Эд Вуд», «Космический джем», «Дикость» и других.

В начале нового тысячелетия на экраны вышли «Ангелы Чарли» и «Трудности перевода» (за роль в нем получил «Золотой глобус»). Стал Мюррей работать и актером озвучивания (его голосом говорит кот Гарфилд из знаменитого одноименного мультфильма).

Недавний фильм с участием Мюррея «Последняя капля» вышел в 2020 году. Но 71-летний актер не собирается почивать на лаврах и уходить на пенсию. Зрителей в ближайшие годы ждут как минимум 10 проектов с участием звезды.

Билл Мюррей дважды был женат, у него шесть взрослых сыновей.

Летом 2021 года актер блистал на красной дорожке Международного Каннского кинофестиваля. Внешне Билл заметно сдал и, по мнению некоторых ценителей кино, выглядит старше своих лет. Но Мюррей не является сторонником радикальной косметологии и пластической хирургии и стареет естественно.

Энди МакДауэлл

Рита Хансон

Энди досталась роль Риты, наблюдающей за преображением Фила в течение одного зацикленного дня. В итоге главный герой фильма меняется настолько, что девушка не может ответить отказом, когда он признается ей в симпатии.