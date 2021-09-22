«День сурка»: как за 28 лет изменились исполнители главных ролей в романтической комедии
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Фото: Кадр фильма
Билл Мюррей
Фил Коннорс
Билл Мюррей родился в семье, где было 9 детей. Он и трое его братьев (Джон, Джоэль и Брайан) стали актерами. Но студент из него вышел посредственный: он прогуливал лекции, вел беспутный образ жизни и баловался запрещенными препаратами. За такое поведение Мюррея отчислили.
Карьеру актера Билл Мюррей начал случайно. В родном Чикаго он долгое время перебивался разными и непостоянными заработками, а вскоре его заприметили участники комедийной труппы Second City.
Пробиться в Голливуд Мюррею помогло суперпопулярное шоу, в котором он работал, «Субботним вечером в прямом эфире». В конце 70-х — начале 80-х годов актер снялся в нескольких ТВ-шоу и фильмах с сериалами, не пользовавшихся большим успехом. Об артисте заговорили после выхода на экраны ленты «Тутси», где ему досталась небольшая роль.
И еще через два года Мюррей стал уже известным актером, ведь зрители увидели «Охотников за привидениями» (1984 год). Правда, следующий фильм «Острие бритвы» в прокате провалился, и артист взял перерыв на несколько лет, во время которого в Сорбонне изучал французский язык.
В 1988-м на экраны вышла «Новая рождественская сказка», где сыграли все четверо братьев-актеров Мюррей. Через год состоялась премьера «Охотников за привидениями 2», и гонорары знаменитости стали семизначными.
В 1990-е годы он много снимался и, кроме «Дня сурка», появился в таких рейтинговых картинах, как «Эд Вуд», «Космический джем», «Дикость» и других.
В начале нового тысячелетия на экраны вышли «Ангелы Чарли» и «Трудности перевода» (за роль в нем получил «Золотой глобус»). Стал Мюррей работать и актером озвучивания (его голосом говорит кот Гарфилд из знаменитого одноименного мультфильма).
Недавний фильм с участием Мюррея «Последняя капля» вышел в 2020 году. Но 71-летний актер не собирается почивать на лаврах и уходить на пенсию. Зрителей в ближайшие годы ждут как минимум 10 проектов с участием звезды.
Билл Мюррей дважды был женат, у него шесть взрослых сыновей.
Летом 2021 года актер блистал на красной дорожке Международного Каннского кинофестиваля. Внешне Билл заметно сдал и, по мнению некоторых ценителей кино, выглядит старше своих лет. Но Мюррей не является сторонником радикальной косметологии и пластической хирургии и стареет естественно.
Энди МакДауэлл
Рита Хансон
Энди досталась роль Риты, наблюдающей за преображением Фила в течение одного зацикленного дня. В итоге главный герой фильма меняется настолько, что девушка не может ответить отказом, когда он признается ей в симпатии.
В молодости Энди МакДауэлл была известной моделью. Она снималась в рекламе и сотрудничала с Armani Perfume, Yves Saint Laurent, Vassarette, Mink International, Anne Klein и другими известными брендами.
Дебют Энди в кино состоялся в 1984 году в фильме «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян». После ей предложили несколько второстепенных ролей. Но МакДауэлл посчитала, что не имеет права подписывать серьезные контракты, пока не окончит курсы актерского мастерства. Поэтому активно она стала сниматься только после завершения образования.
За роль в независимом проекте «Секс, ложь и видео» (1989 год) актрисе вручили премию «Независимый дух», а также ее номинировали на «Золотой глобус».
В 1990-е годы МакДауэлл снималась в лентах с невысокими рейтингами и критики прохладно относились к ее работе. В 2001-м состоялась премьера «Клуба неудачниц», где ей досталась роль дамы «бальзаковского возраста», влюбленную в молодого юношу. Но в широкий прокат фильм не вышел, знатоки кино высоко оценили эту работу американки.
Будучи уже известной артисткой, Энди вернулась к истокам — модельному бизнесу, став лицом L’Oréal (рекламировала крем от морщин).
За последние несколько лет она сыграла в нескольких фильмах, но оценки на киносервисах у них невысокие. К премьере готовятся еще три картины с ее участием.
На прошедшем летом кинофестивале в Каннах МакДауэлл в очередной раз удивила фанатов. Она появилась на публике с копной пышных седых волос, которые прибавляли ей десяток лет. Тогда фанаты недоумевали, зачем красивая женщина себя намеренно старит. Но Энди подобные рассуждения не волнуют, к пластическому хирургу она не спешит и выглядит так, как нравится ей самой.
Энди МакДауэлл дважды была замужем. Ее брак с Полом Куэлли продержался 13 лет. У экс-супругов есть трое детей: Джастин, Рейни и Маргарет (стала известной актрисой). Во второй раз Энди МакДауэлл пошла к алтарю в 2001 году с бизнесменом Реттом Хартцогом. Но через три года они развелись.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильма, youtube-канал «Фильмы», Boesl, Terence Baelen, Stefanie Rex/ Global Look press