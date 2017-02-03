Passion.ru вспомнил женщин, которые создали самые необычные пары в мире шоу-бизнеса.

Почти в каждой из нас есть сумасшедшинка. В малых дозах ее можно считать изюминкой, которая привлекает внимание окружающих и создает индивидуальность. А что будет, если ее слишком много, выясняем на примере женщин из мира шоу-бизнеса. Марина Анисина и Никита Джигурда Когда огненная красавица Анисина выходила замуж за экстравагантного Джигурду, общество разделилось на два лагеря. Пожалуй, никто не остался равнодушным. Одни восхищались яркой парой, другие были в ужасе. В числе последних оказались и родители олимпийской чемпионки, с которыми она разругалась в щепки и не покорилась их воле. У ног молодой красотки были разные мужчины, но она выбрала того, кто рычал страшным голосом, называл ее «Богиней АНИС» и выкладывал в Сеть рождение их мини-богов. С тех пор Марина следует за Никитой, не страшась оккультных обрядов в своем доме и поддерживая его в скандалах и мистификациях, приносящих паре определенного рода славу. Муж и жена — одна сатана, и эти двое — лучшая тому иллюстрация.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 31 2017 в 3:56 PDT

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин За отношениями Ларисы Копенкиной и Прохора Шаляпина следила вся страна, ведь разница между ними — почти 30 лет. Кажется, певец был ослеплен яркостью предпринимательницы, которая точно знает, как получать от жизни все, и делает исключительно то, что ей заблагорассудится. Так же безапелляционно она заявила однажды о их расставании. «Бегайте под дождем, не бойтесь есть после 6 или 12, просыпайтесь с улыбкой, живите в любви и согласии с самим собой», — советует эта искрящаяся энергией 62-летняя дама, которая, кажется, находится в новом поиске.

Публикация от Lara (@larakopenkina) Авг 28 2017 в 1:03 PDT

Наталья Шевель и Иван Краско Юная скромница, однажды решившая стать актрисой, не так проста, как кажется на первый взгляд. 26-летняя Наташа пишет стихи и рисует потрясающие портреты, участвует в постановках — в общем, творит не покладая рук. А еще она без памяти влюблена в своего 86-летнего супруга Ивана Краско, который, почувствовав, какой неограненный алмаз ему попался на одной из лекций, по-мальчишески влюбился и сделал Наталье предложение. Эта женщина-огонь еще покажет себя, помяните наше слово. А пока она без раздумий раскрывает интимные тайны супружеской жизни в маленькой комнатке.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Мар 4 2017 в 1:43 PST

Женщина-кошка и Ллойд Кляйн Эпатажной светской диве Джоселине Вильденштейн — 71 год. Ее лицо пострадало от действий пластических хирургов, которые потакали ее неуемному желанию стать красивее. Но «женщина-кошка», именно так ее прозвали за причудливое новое лицо, не унывает. Сейчас, судя по сообщениям иностранных СМИ, она готовится к свадьбе с 50-летним американским дизайнером Ллойдом Кляйном. Состоятельный жених подарил своей даме сердца кольцо с бриллиантом в 32 карата. Его не пугает даже то, как она рассталась с прежним спутником жизни — после 14 лет отношений, в декабре прошлого года, женщина ударила его ножницами в грудь.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов 53-летняя певица Лолита Милявская если и кажется кому-то странной, то только не себе. Она не стесняется своего тела, способна облачиться в «костюм птеродактиля» за 890 рублей, не скрывает пластических операций и показывает отличный пример многим своим подписчицам — как плевать на все условности и быть счастливой здесь и сейчас. Ее муж, 41-летний фитнес-тренер Дмитрий Иванов, уже более семи лет во всем поддерживает жену, путешествует с ней, преподносит ей букеты цветов и подарки и даже смирился с ее нежеланием иметь детей.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 20 2017 в 6:09 PDT

Мэрайя Кэри и ее бывшие Один из немногих грустных примеров женщин с «воооот такой изюминкой» — легендарная певица Мэрайя Кэри. Когда-то поклонники плакали над ее хитом "My all", а теперь оплакивают несложившуюся личную жизнь дивы. Не так давно ее богемный образ жизни, откровенные наряды и обнаженные фотосессии привлекли австралийского миллиардера Джеймса Пакера, но от них же он и страдал. Его попытки изменить стиль жизни возлюбленной превратили ее жизнь в ад, и даже 33-летний той-бой Брайан Танака, который был рядом с певицей после ее расставания с женихом, не смог сделать ее счастливее. СМИ смакуют новый вес артистки, а фанаты желают ей найти своего мужчину.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Фев 2 2017 в 7:30 PST