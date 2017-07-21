Пышные формы Мэрайи Кэри всегда были ее визитной карточкой

Внушительный бюст и сексуальные бедра вызывали восхищение у миллионов мужчин. Однако в последнее время певица заметно поправилась. По последним данным вес звезды достиг порядка 120 килограммов. Но, судя по недавнему концерту Кэри, ее это совсем не смущает. На сцену она без стеснения вышла в полупрозрачном боди телесного цвета, еще больше подчеркнув округлившиеся формы.

Многие пользователи Сети уверены, что Мэрайя располнела из-за тяжелого расставания с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, поэтому принялась заедать переживания сладким и мучным.

И если сама Кэри на счет лишнего веса не тревожится, то врачи считают, что певицу ждут серьезные проблемы с здоровьем. Известный голливудский доктор Стюарт Фишер в интервью Radar Online заявил, что в ближайшее время у звезды может появиться артрит, астма и даже заболевания сердца.

К слову, российские знаменитости также отметили перемены во внешности западной дивы. Так, Максим Фадеев, опубликовав в своем блоге видео с концерта Мэрайи, написал: «Мэрайя сегодня. В свое время я ушел со сцены, потому что очень комплексовал из-за своей полноты. Может быть, я зря парился? Вон девчонка вообще не комплексует и осторожно передвигается по сцене. Понятно, почему».

Фото: globallookpress.com