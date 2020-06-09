Роскошный бюст и счастливая улыбка: Нинидзе показала эффектное фото после слухов о расставании с Виторганом
1 / 10
Фото: Starface
28-летняя актриса Нино Нинидзе опубликовала фотографию после слухов о том, что она осталась с Макимом Виторганом.
На снимке Нино Нинидзе позирует в купальнике вместе с четырехлетним сыном Александром. «Какой чудесный день... Какое счастье!», — написала актриса в Instagram.
Фото: Instagram
Ранее появились слухи о том, что Нино Нинидзе и Максим Виторган решили расстаться. Тогда в Сети было опубликовано объявление о том, что артистка ищет съемную квартиру для себя и своего сына. Напомним, о романе Виторгана и Нинидзе стало известно в 2019 году. Уже через пару месяцев после развода с Ксенией Собчак актер вышел в свет с новой избранницей. До отношений с Виторганом Нинидзе была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!