Цепи на ногах, номер для хейтеров и другие сюрпризы от звезд в новом выпуске «Ледникового периода»

Татьяна Навка заметила, что Ксения до сих пор боится стоять на коньках, хотя уже хорошо катается. Фигуристка пожелала ей стать более уверенной. Ее замечания поддержала и Алла Духова. По мнению хореографа, именно неуверенность и страх мешают Ксении.

Драматический номер представила и пара Агаты Муцениеце и Александра Энберта. Члены жюри похвалили участников, но отметили, что недочеты у них все равно еще есть. Алла Духова посоветовала Агате больше заниматься хореографией, чтобы номера были еще лучше.

В беседе с Passion.ru Агата рассказала о сложностях участия в проекте. «Вообще так все просто, так легко. А когда рядом Александр, я просто пою. (Смеется.) А если честно, то я сейчас вошла в такой режим. Сначала было настолько адово, невыносимо и сложно. Тебе казалось, что твое тело никогда это не примет. Сейчас мне на самом деле нормально, мне прямо в кайф все это делать. Я даже со страхом начинаю думать: «Когда «Ледниковый период» закончится, что я буду делать?» Мне кажется, что у меня будет отходняк, потому что мне будет не хватать этого».