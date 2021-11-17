Цепи на ногах, номер для хейтеров и другие сюрпризы от звезд в новом выпуске «Ледникового периода»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Первыми на лед вышли актер Макар Запорожский и его партнерша, фигуристка Екатерина Боброва. Пара показала страстный номер и получила высокие оценки. Ни у кого нет сомнений в том, что Макар и Екатерина вошли в число фаворитов и претендентов на победу.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ведущий Алексей Ягудин отметил, что Запорожский, который уже давно играет в любительской команде в хоккей, вышел на новый уровень и стал кататься почти как профессионал. Такое же мнение у хореографа Аллы Духовой, которая в этот раз была приглашенным членом жюри. Она заметила, что актер очень уверенно стоит на коньках и выполняет сложные элементы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Фигурист Максим Траньков тоже был в восторге от выступления — ему нравится легкость и романтизм, которые присутствуют в номерах пары. А вот сами участники признались, что постановка новых выступлений часто дается им с трудом. Ситуацию осложняет еще то, что у Макара и Екатерины мало времени на репетиции из-за съемок и участия в других проектах. Тем не менее уже в который раз они доказывают, что это не помеха для них.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Еще больше восхищенных отзывов получили Татьяна Волосожар и ее партнер, актер Федор Федотов. Зрители стоя аплодировали и кричали: «Браво!» Дело в том, что во время выступления ноги участников были связаны цепями. Но это нисколько не помешало им блестяще откатать программу и выполнить все сложные элементы.
«Очень интересно. Это же надо так придумать. Никто и никогда за всю мою жизнь такого не делал. И вот — так интересно, так сложно, так неожиданно и, конечно, очень опасно. Но все вместе — классно!» — похвалила пару Татьяна Тарасова.
Татьяна Навка тоже отметила, что выступление было красивым и ярким. «Какая клевая придумка, и номер потрясающий. Я все думала: “А я бы так смогла?” Это на самом деле сложно», — сказала фигуристка.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В восторге остался и актер Сергей Маковецкий, который в этот раз был в составе жюри. Он поблагодарил Илью Авербуха за удивительный и сложный номер. Сергей Васильевич признался, что даже завидует Федору Федотову, который так замечательно катается, не являясь профессиональным фигуристом. Хотя Маковецкий в юности тоже занимался фигурным катанием и мог стать спортсменом, но все-таки актерская деятельность была ему ближе.
Татьяна и Федор признались, что репетиции были очень сложными, а у Федотова даже возникало ощущение, что он не снимал эти оковы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Зрители, как всегда, с нетерпением ждали выступление Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева. Напомним, что в прошлом выпуске телеведущая и фигурист упали и получили не очень высокие оценки. Ксения из-за поражения не смогла сдержать слезы, а позже в своем микроблоге призналась, что даже думала покинуть проект. Кроме того, у нее появились некоторые проблемы со здоровьем.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ведущие и члены жюри в этот раз похвалил пару за то, что они, несмотря ни на что, продолжают тренироваться и ставить сложные номера. Алексей Ягудин отметил, что у Бородиной есть стержень, который не позволяет ей отступать.
«Ксения, вы были собраны, вы были страстны, вы были старательны», — похвалил Сергей Маковецкий телеведущую.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Татьяна Навка заметила, что Ксения до сих пор боится стоять на коньках, хотя уже хорошо катается. Фигуристка пожелала ей стать более уверенной. Ее замечания поддержала и Алла Духова. По мнению хореографа, именно неуверенность и страх мешают Ксении.
Драматический номер представила и пара Агаты Муцениеце и Александра Энберта. Члены жюри похвалили участников, но отметили, что недочеты у них все равно еще есть. Алла Духова посоветовала Агате больше заниматься хореографией, чтобы номера были еще лучше.
В беседе с Passion.ru Агата рассказала о сложностях участия в проекте. «Вообще так все просто, так легко. А когда рядом Александр, я просто пою. (Смеется.) А если честно, то я сейчас вошла в такой режим. Сначала было настолько адово, невыносимо и сложно. Тебе казалось, что твое тело никогда это не примет. Сейчас мне на самом деле нормально, мне прямо в кайф все это делать. Я даже со страхом начинаю думать: «Когда «Ледниковый период» закончится, что я буду делать?» Мне кажется, что у меня будет отходняк, потому что мне будет не хватать этого».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Александр в свою очередь рассказал о партнерше и о том, какая она ученица. «Я иногда даже не успею рассказать конец дорожки, она ее уже делает. То есть это как синхронный перевод — и вот у нас примерно идет синхронная постановка программы. Мы с Ильей только делаем, Агата уже едет. Сложности, конечно, есть, потому что довольно специфические движения и повороты. Если в танце ты хотя бы стоишь на ногах и делаешь что-то привычное для твоего тела, то в фигурном катании за счет каких-то наклонов и дополнительных движений, постоянной ловли баланса — это, конечно, сложно. Но эта работа никогда не получается какой-то рутинной. Это занимает время, но происходит все очень легко, поэтому я могу сказать, что Агата очень хорошая ученица. Потому что она создает правильную атмосферу, в которой и она учится, и я от нее учусь каким-то вещам. Короче, мы просто получаем от этого удовольствие».
Муцениеце призналась, что до участия в шоу не часто каталась на коньках. «Как и все перед Новым годом толпой людей с глинтвейном, причем я была на катке всего пару раз в жизни. Я могла стоять — не падала сразу, как выходила на лед — и могла по кругу проехать. Вот это был мой уровень».
Несмотря на то, что пару часто критикуют члены жюри, они не опускают руки, продолжают еще больше тренироваться, чтобы показать лучший результат.
«Мы обожаем критику. Дело в том, что из-за того, что нас критикуют строже, как мне кажется, чем всех остальных, нам делают намного больше замечаний и не прощают ничего, мы от этого становимся только лучше. То есть из-за этого мы стараемся в три раза больше. Если бы нас все время хвалили, наверное, мы бы ленились и думали: «Да мы и так уже суперские!» А так как нам просто не дают даже почувствовать себя такими, мы делаем лучше. Наоборот, это только вдохновляет сделать так, чтобы у них даже каких-то мелких замечаний к нам не осталось, чтобы мы стали идеальными. Они просто хотят, чтобы мы были такими. Они нас очень любят», — отметила Агата.
И, конечно, пара ответила на важный вопрос — стремятся ли они к победе, или для них важно само участие.
«Только участие — это тоже неправильная формулировка, потому что мы стараемся, мы делаем все сложнее и сложнее, преодолеваем себя. Это, наверное, подразумевает, что мы все-таки настроены на какую-то победу. Но для нас, конечно, это не пьедестал в плане того, что первое место — это наша цель и мы к ней идем. Победа может быть над собой, над новыми образами, над зрительской любовью. То есть победа — не в местах, не в оценках, она — внутри нас», — признался Энберт.
«Это же не спорт, это шоу, а оно в первую очередь про зрителя. Чтобы зрителям было интересно и кайфово, чтобы люди кайфовали, глядя на нас, на наши номера. Вот это для нас победа. Мы чувствуем эту любовь и тепло от зрителя, эту бешенную поддержку. У нас какой-то свой трип здесь, и мы его проходим с радостью и удовольствием. Для нас победа — это то, что нас зрители любят, что у нас с ними есть контакт, что мы приносим им удовольствие своим участием», — отметила Агата.
«Как можно просто участвовать, когда такая поддержка? Тебя это гонит. Ты хочешь делать все больше и больше», — заключил Александр.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Пара Евгении Медведевой и Дани Милохина в этом сезоне одна из самых ярких и любимых. Темой их нового номера стали хейтеры, которые постоянно пишут гневные комментарии блогеру и певцу. Оказывается, эту идею предложила фигуристка, а Илья сразу же согласился сделать тематический номер. В беседе с ведущей Алиной Загитовой Даня признался, что уже не переживает из-за недоброжелателей.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
«Я не переживаю насчет хейта, сразу удаляю сообщения и все. Или, если читаю, например, сообщение, что я девочка, то я же понимаю, что не девочка! Так что не обращаю внимания», — признался блогер.
Новый выпуск «Ледникового периода» зрители смогут увидеть 20 ноября в 17:40 на Первом канале.
Фото: Макс Светский / Passion.ru