Будуарный халат на красной дорожке, гигантские розовые рюши и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Рианна часто хвастается пышными формами, и в этот раз решила пойти проверенным путем. Но не получилось: будуарный атласный халат постоянно привлекал к себе внимание не только окружающих, но и самой певицы – ей приходилось то и дело его поправлять.

Кэти Перри