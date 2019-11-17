Будуарный халат на красной дорожке, гигантские розовые рюши и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Рианна
Фото: Globallook
Рианна часто хвастается пышными формами, и в этот раз решила пойти проверенным путем. Но не получилось: будуарный атласный халат постоянно привлекал к себе внимание не только окружающих, но и самой певицы – ей приходилось то и дело его поправлять.
Кэти Перри
Фото: Globallook
Умения эпатировать публику у Кэти Перри хоть отбавляй. Звезда появилась на мероприятии в конфетно-розовом платье в крупный желтый горошек, а комплект дополнила босоножками с пышным розовым мехом.
Яна Рудковская
Фото: Пресс-служба
Несочетаемые, на первый взгляд, цвета, обилие блесток и рукава из перьев – новый рецепт шокирующего fashion-коктейля от Яны Рудковской, за который ее сравнивали с попугаем Кешей, вороной и другими пернатыми героями.
Лаверна Кокс
Фото: Globallook
Американская актриса Лаверна Кокс решила ничего не скрывать от поклонников. И у нее получилось: полупрозрачное платье не оставило место для фантазии.
Элизабет Бэнкс
Фото: Globallook
С определенных ракурсов наряд актрисы Элизабет Бэнкс выглядел как базовый черный бра. Но нет – это платье с экстремально открытым верхом и низом, напоминающим рыбью чешую.
София Карсон
Фото: Globallook
Пожалуй, Софии Карсон можно смело присудить приз за самый странный наряд. Розовое платье с гигантскими рюшами и шлейфом скрыло все намеки на силуэт.
Полина Максимова
Фото: Екатерина Ширинкина
Драматичные воланы и пышные рукава – тактика, которую Полина Максимова использовала для своего выхода, но в выигрыше не осталась.
Мэгги Роджерс
Фото: Globallook
Певица Мэгги Роджерс создала образ с «изюминкой» в виде нижнего белья, которое отчетливо видно из-под ажурной ткани. Лайфхак: вспышки камер делают все тайное явным.
Джина Карано
Фото: Globallook
Пышнотелая Джина Карано, по всей видимости, решила примерить на себя образ золотого слитка. В какой-то степени у нее получилось, правда, бюст актрисы так и стремился освободиться от лифа платья.
Фото: Globallook
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