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Будуарный халат на красной дорожке, гигантские розовые рюши и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

Фото: Globallook

Некоторым селебрити пора уволить своих стилистов, и наша новая подборка – тому подтверждение. В список звезд, явно переусердствовавших с выбором образов, вошли даже признанные иконы стиля. Кто? Рассказывает Passion.ru!

Рианна

Рианна

Фото: Globallook

Рианна часто хвастается пышными формами, и в этот раз решила пойти проверенным путем. Но не получилось: будуарный атласный халат постоянно привлекал к себе внимание не только окружающих, но и самой певицы – ей приходилось то и дело его поправлять.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Globallook

Умения эпатировать публику у Кэти Перри хоть отбавляй. Звезда появилась на мероприятии в конфетно-розовом платье в крупный желтый горошек, а комплект дополнила босоножками с пышным розовым мехом.

Яна Рудковская

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: Пресс-служба

Несочетаемые, на первый взгляд, цвета, обилие блесток и рукава из перьев – новый рецепт шокирующего fashion-коктейля от Яны Рудковской, за который ее сравнивали с попугаем Кешей, вороной и другими пернатыми героями.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Фото: Globallook

Американская актриса Лаверна Кокс решила ничего не скрывать от поклонников. И у нее получилось: полупрозрачное платье не оставило место для фантазии.

Элизабет Бэнкс

Элизабет Бэнкс

Фото: Globallook

С определенных ракурсов наряд актрисы Элизабет Бэнкс выглядел как базовый черный бра. Но нет – это платье с экстремально открытым верхом и низом, напоминающим рыбью чешую.

София Карсон

София Карсон

Фото: Globallook

Пожалуй, Софии Карсон можно смело присудить приз за самый странный наряд. Розовое платье с гигантскими рюшами и шлейфом скрыло все намеки на силуэт.

Полина Максимова

Полина Максимова

Фото: Екатерина Ширинкина

Драматичные воланы и пышные рукава – тактика, которую Полина Максимова использовала для своего выхода, но в выигрыше не осталась.

Мэгги Роджерс

Мэгги Роджерс

Фото: Globallook

Певица Мэгги Роджерс создала образ с «изюминкой» в виде нижнего белья, которое отчетливо видно из-под ажурной ткани. Лайфхак: вспышки камер делают все тайное явным.

Джина Карано

Джина Карано

Фото: Globallook

Пышнотелая Джина Карано, по всей видимости, решила примерить на себя образ золотого слитка. В какой-то степени у нее получилось, правда, бюст актрисы так и стремился освободиться от лифа платья.

Фото: Globallook

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