Елизавета Боярская и Максим Матвеев являются одной из самых ярких, красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они не очень любят вместе появляться на светских мероприятиях и позировать фотографам глянцевых изданий, изображая семейную идиллию. Впрочем, они запросто публикуют в социальных сетях совместные снимки без прикрас, судя по которым, все у них прекрасно.Константин Богомолов и Ксения Собчак, недавно официально ставшие мужем и женой, демонстрируют нежные чувства друг к другу и не обращают внимания на негативные комментарии недоброжелатей. Вера Брежнева недавно отметила 38-летие в компании мужа и сестер и поделилась фотографиями из отпуска. Особенно всех впечатлили романтичные снимки с гор с супругом именинницы Константином Меладзе. Татьяна Навка часто публикует в своем Instagram романтичные фото с супругом, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов демонстрируют семейную идиллию спустя почти пять лет после брака. Тимати и Анастасия Решетова, недавно ставшие родителями сына Ратмира, редко, но метко публично демонстрируют нежные чувства друг к другу. А вот Кристина Асмус и Гарик Харламов довольно часто показывают поклонникам, друзьям и коллегам, как сильно любят друг друга. Анна Седокова и Янис Тимма, начавшие встречаться несколько месяцев назад, от переизбытка чувств, все чаще демонстрируют широкой общественности свою страсть. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук — еще одна из самых романтичных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Наталья Водянова недавно объявила о свадьбе с Антуаном Арно и показала роскошное кольцо. Знаменитости начали встречаться в 2011 году (через 4 года после знакомства), в мае 2014-го у них родился первый общий сын Максим, в июне 2016-го — второй общй наследник, Роман. «Этот год был красивым и очень запомнился нам. 2020, мы готовы! Не можем дождаться, чтобы устроить праздник с близкими», — написала модель под нежной фотографией в своем блоге, демонстрируя роскошное кольцо. Больше романтичных, нежных, трогательных и страстных снимков звездных пар — в нашей фотогалерее. Фото: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!