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Время над ними не властно: Бондарчук, Водянова, Варум и другие нестареющие звезды

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Серый слайд, который
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Светлана Бондарчук

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Кажется, что время над этими знаменитостями не властно — ведь с годами они почти не меняются. Мы выбрали фотографии нестареющих звезд, сделанные много лет назад, и недавние снимки. Сравните сами и попробуйте найти отличия.

Светлана Бондарчук в этом году будет отмечать пятидесятилетие, ее старшей внучке Маргарите — пять, а младшей Вере — четыре года. Главред журналу HELLO! регулярно дразнит поклонников фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в модных фотосессиях и демонстрирует бесконечные ноги на красных ковровых дорожках.

Супермодель Наталья Водянова, как и Светлана Бондарчук, не меняется с годами. Судя по внешности, Наталье всегда семнадцать. Модель, которая растит пятерых (!) детей, может похвастаться девичьей фигурой и лицом, практически не изменившимся с юности. Недавно Водянова опубликовала в Instagram фото со своим старшим сыном Лукасом, и фолловеры в очередной раз отметили, что они похожи скорее на брата и сестру, а не на сына и маму.

Еще одна нестареющая звезда — Дженнифер Энистон. Актриса прославилась в далеком 1994 году, сыграв одну из главных ролей в популярном сериале «Друзья». С тех пор Дженнифер, которой в феврале исполнится пятьдесят, почти не изменилась.

Недавно издание Daily Mail посчитало, что в год Дженнифер Энистон тратит на поддержание себя в форме и сохранение молодости полтора миллиона долларов. Подробнее почитать о секретах неувядающей красоты голливудской звезды можно здесь.

Больше фотографий нестареющих звезд смотрите в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, starface, dpa, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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