Время над ними не властно: Бондарчук, Водянова, Варум и другие нестареющие звезды

Светлана Бондарчук в этом году будет отмечать пятидесятилетие, ее старшей внучке Маргарите — пять, а младшей Вере — четыре года. Главред журналу HELLO! регулярно дразнит поклонников фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в модных фотосессиях и демонстрирует бесконечные ноги на красных ковровых дорожках.

Супермодель Наталья Водянова, как и Светлана Бондарчук, не меняется с годами. Судя по внешности, Наталье всегда семнадцать. Модель, которая растит пятерых (!) детей, может похвастаться девичьей фигурой и лицом, практически не изменившимся с юности. Недавно Водянова опубликовала в Instagram фото со своим старшим сыном Лукасом, и фолловеры в очередной раз отметили, что они похожи скорее на брата и сестру, а не на сына и маму.