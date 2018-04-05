Молчать нельзя рассказывать: Бледанс, Топурия, Джоли и другие звезды, которые до последнего скрывали свой развод

Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский воспитывал с женой Валерией четырех дочек, ходил вместе с семьей в церковь, считался образцово-показательным мужем и папой... А потом певец внезапно развелся и признался, что разойтись с женой хотел спустя три года после брака. «Когда я решил уйти из семьи, понимал, что для всех это станет серьезным стрессом, Сам так устроил, что я — центр, столб, на котором все завязано и держится. Это очень тяжело. Но по-другому я не мог. <...> Мы стояли в шаге от развода, когда попали в религиозное объединение «Церковь Христа». И меня спросили: «Ты записался добровольцем? Тогда следуй заповедям!» И я все приятные привычки послушно и с энтузиазмом похоронил. «Все! — сказал я себе. — У меня есть жена, с которой буду жить во что бы то ни стало!» И начал жить», — рассказал Кристовский в интервью «Каравану историй».

Екатерина Климова и Игорь Петренко