Бледанс, Орбакайте, Лопес и еще 10 звезд, забеременевших с помощью ЭКО

Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, несмотря на то, что она сейчас не замужем и не состоит в отношениях. В конце лета телеведущая решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача ее сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир». Позднее стало известно, что попытка оказалась успешной — Бледанс беременна. «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — заявила Эвелина. Имя будущего отца ребенка она предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что вполне способна сама выносить малыша.

Дженнифер Лопес