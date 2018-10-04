Бледанс, Орбакайте, Лопес и еще 10 звезд, забеременевших с помощью ЭКО

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, несмотря на то, что она сейчас не замужем и не состоит в отношениях. В конце лета телеведущая решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача ее сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир». Позднее стало известно, что попытка оказалась успешной — Бледанс беременна. «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — заявила Эвелина. Имя будущего отца ребенка она предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что вполне способна сама выносить малыша.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес впервые стала мамой незадолго до своего сорокалетия. Певица несколько раз пыталась за беременеть с помощью ЭКО, но ничего не получалось. Супруг звезды, певец Марк Энтони предложил ей найти суррогатную маму для их будущего ребенка, но она отказалась. В итоге далеко не с первой попытки Дженнифер забеременела и родила долгожданных двойняшек — Макса и Эмму.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте несколько лет не могла забеременеть от супруга Михаила Земцова, в итоге певица решила обратиться к специалистам репродуктивной медицины. Забеременев, певица до последнего скрывала от всех свое интересное положение и даже мама Алле Пугачевой радостную новость сообщила только незадолго до рождения ребенка. Так в 2012 году в семье Орбакайте и Замцова появилась дочь Клавдия.
Джулия Робертс
В результате экстракорпорального оплодотворения появились на свет и дети голливудской звезды Джулии Робертс. Актриса родила двойняшек Хэзел и Финнеаса от супруга, оператора Дэнни Модера. Спустя три года у пары родился сын Генри.
Елена Борщева
Экс-участница Comedy Woman и команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева и ее супруг тренер по фитнесу Валерий Юшкевич воспитывают двоих дочерей. Первую дочь Марту артистка родила сама, а спустя семь лет забеременела с помощью ЭКО. Малышка Ума появилась на свет 1 апреля 2015 году, о чем юмористка сообщила в своем Instagram: «Потрясающие врачи, которые знают свое дело и работают на результат, а не на попытку. Кто делал ЭКО, тот поймет».
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и Брэд Питт вот уже почти два года борются за право опеки над общими детьми — тремя приемными и тремя биологическими. От экс-супруга актриса родила дочь Шайло и двойняшек Нокса и Вивьен, которыми забеременела с помощью ЭКО.
Кортни Кокс
Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс впервые стала мамой в 40 лет — она родила дочь Коко от актера Дэвида Аркетта. За три года до этого радостного события у Кортни был выкидыш, так что вторую беременность она тщательно планировала с помощью медиков. «Я считаю, что ребенок — это прекрасно, и ребенок "из пробирки" тоже. Мне повезло, что я смогла позволить себе эту процедуру», — заявила она в одном из интервью. После рождения дочери Кокс мечтала о пополнении в семействе, но пережила семь выкидышей.
Диана Арбенина
Экс-участница группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина впервые стала мамой в 35 лет — с помощью ЭКО она родила двойняшек Артема и Марту. Имя отца своих детей певица скрывает. Известно лишь, что им является ее близкий друг, американский бизнесмен русского происхождения. «Когда рожаешь детей в 35, понимаешь, что пришла пора о себе забыть и отдать им все», — поделилась Арбенина в интервью «Комсомольской правде».
Николь Кидман
Николь Кидман долгие годы не могла забеременеть в браке с Томом Крузом и только после сорока лет впервые испытала счастье материнства. С помощью ЭКО актриса забеременела от второго мужа, певца Кита Урбана и родила дочь Сандэй Роуз. Николь мечтала родить еще детей, но, к сожалению, ей это не удалось. Супруги нашли выход из положения и обратились к суррогатной матери — так на свет появилась вторая дочь Кидман и Урбана Фэйт.
Амаль Клуни
Правозащитнице Амаль Аламуддин удалось покорить самого знаменитого закоренелого холостяка Голливуда Джорджа Клуни. Они поженились в 2014 году, а спустя три года Амаль, взявшая фамилию мужа, родила двойняшек — сына Александра и дочь Эллу. По слухам, забеременела супруга актера с помощью ЭКО.
Юлия Джербинова
Юлия Джербинова благодаря ЭКО родила долгожданную дочь Василису в 37 лет. Супруга актера Евгения Дятлова долго пыталась забеременеть без помощи медиков, но все было безрезультатно. «Если Бог закрывает дверь, то оставляет форточку — и ЭКО стало для нас с мужем той самой форточкой. Мне вообще кажется, что, когда Василиса вырастет, ребенок "из пробирки" будет обычным делом», — заявила актриса.
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри забеременела с помощью ЭКО в 41 год и родила близнецов Мороккана и Монро от теперь уже бывшего супруга, шоумена Ника Кэннона. Беременность певицы протекала очень тяжело, так что после рождения малышей она заявила, что больше заводить детей не собирается. «У меня был гестационный диабет, высокое артериальное давление, создавшее угрозу жизни, и все эти вещи, о которых вам лучше не знать. Но за пять лет со своими малышами я получила столько новых эмоций!» — рассказала Кэри в одном из интервью.
Селин Дион
Селин Дион и Рене Анжелил более пяти лет после свадьбы пытались зачать ребенка, но певица так и не забеременела. В итоге только после нескольких операций в клинике репродуктивной медицины Дион удалось родить первенца — сына Рене-Шарля. Спустя девять лет и еще несколько неудачных попыток забеременеть с помощью ЭКО появились на свет мальчики-близнецы, которых назвали в честь композитора Эдди Марне и бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.
Фото: eastnews, starfase, globallookpress, twitter, instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru.