49-летней Эвелине Бледанс удалось забеременеть благодаря ЭКО

Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, причем неважно, что сейчас у нее нет мужчины. В этом стремлении звезда решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача Эвелину сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир».
А на днях выяснилось, что очередная попытка ЭКО оказалась успешной — Бледанс беременна. Об этом прессе сообщили представители телеканала ТВ-3, передачу которого «Человек-невидимка» ведет Эвелина. Дело в том, что знаменитость уже собралась в декретный отпуск.
«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — призналась Бледанс в студии «Прямого эфира». Имя вероятного будущего отца ребенка Эвелина предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что вполне способна сама выносить малыша.
Фото и видео: Instagram