49-летней Эвелине Бледанс удалось забеременеть благодаря ЭКО

Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, причем неважно, что сейчас у нее нет мужчины. В этом стремлении звезда решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача Эвелину сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир».

А на днях выяснилось, что очередная попытка ЭКО оказалась успешной — Бледанс беременна. Об этом прессе сообщили представители телеканала ТВ-3, передачу которого «Человек-невидимка» ведет Эвелина. Дело в том, что знаменитость уже собралась в декретный отпуск.