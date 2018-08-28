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49-летней Эвелине Бледанс удалось забеременеть благодаря ЭКО

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина Бледанс

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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс станет мамой в третий раз.

Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, причем неважно, что сейчас у нее нет мужчины. В этом стремлении звезда решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача Эвелину сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир».

А на днях выяснилось, что очередная попытка ЭКО оказалась успешной — Бледанс беременна. Об этом прессе сообщили представители телеканала ТВ-3, передачу которого «Человек-невидимка» ведет Эвелина. Дело в том, что знаменитость уже собралась в декретный отпуск.

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — призналась Бледанс в студии «Прямого эфира». Имя вероятного будущего отца ребенка Эвелина предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что вполне способна сама выносить малыша.

Фото и видео: Instagram

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