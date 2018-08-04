«Бесстрашный» бюстгальтер, розовая пижама с халатом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анна Седокова недавно опубликовала пронзительный пост в Instagram, в котором призналась, что она уже месяц не обнималась, не целовалась, не была близка с мужчиной, от чего ее «губы нецелованные покрываются льдом». Видимо, певица решила действовать и вышла на красную дорожку в бюстгальтере и абсолютно прозрачном топе с надписью на своей знаменитой пышной груди «Не надо бояться». И стесняться. Смотрелось, честно говоря, так себе. О — отчаяние.

Мила Кунис