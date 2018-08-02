«Так вот она, старость?»: Анна Седокова пожаловалась на отсутствие бойфренда

Многодетная мама Анна Седокова не смогла остаться равнодушной к новости о тайной свадьбе западных коллег по шоу-бизнесу — Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Певица честно призналась, что завидует счастливой паре, и заявила, что у нее уже почти два месяца не было секса.

«У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее? Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилас???» — эмоционально написала Анна в своем Instagram, выложив снимок Джастина и Хейли (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред).