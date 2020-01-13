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Асмус с Харламовым, Гагарина с Исхаковым и другие звезды, закрутившие романы с помощью соцсетей

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Эти знаменитости не скрывают, что виртуальное общение стало началом их романтических отношений. Правда, некоторые из них познакомились в социальных сетях, а другие впервые встретились в реальности, а с помощью новых технологий лучше узнали и «разглядели» друг друга

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Instagram

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус несколько лет работали в одной команде канала ТНТ, однако лично знакомы не были. Общаться они начали в Twitter, о чем актриса рассказала в интервью журналу OK!: «То самое знакомство в соцсети мы считаем отправной точкой наших отношений. Потом еще начали общаться «ВКонтакте». Переписывались сутками напролет, днем и ночью. Это продолжалось неделю. А потом нам стало тесновато в соцсетях, мы перешли на общение по телефону». Вскоре они наконец встретились... Кристина и Гарик поженились в 2013 году, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Анастасия.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Несколько лет назад фотограф Дмитрий Исхаков сделал Полине Гагриной красивую съемку, которая ей очень понравилась. Полина отправила Дмитрию СМС со словами благодарности, потом начала читать его страницу в Facebook, прокомментировала один из понравившихся ей постов, он ответил личным сообщением, предложил встретиться и выпить кофе... Вскоре влюбленные поженились, у них родилась дочь Мия.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Фото: Eastnews / instagram

В ноябре 2019 года шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем блоге фото со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой, подтвердив тем самым слухи о своем романе. Впервые подробно об этих отношениях он рассказал в шоу Ксении Собчак. «Катя — архитектор, дизайнер. А познакомили нас дети, они месте ходят в один детский сад. Это официальная история знакомства — и правдивая. Но есть и неофициальная, но очень смешная. После того, как мы познакомились в детском саду, я сижу в "Тиндере". И одна из тех, с кем у меня совпадает пара — Катя», — рассказал он. Их первое свидание состоялось 12 ноября, три года назад. Сейчас пара живет вместе в просторной квартире в центре Москвы, влюбленные воспитывают своих детей от предыдущих отношений.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин

Фото: Instagram

Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская первый раз увиделись на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда они встретились в общей компании и даже танцевали медленный танец. Правда, Насте было всего четырнадцать... Спустя шесть лет Овечкин нашел Шубскую в социальных сетях и решил ей написать. «Саша нашел меня в Instagram, а потом позвонил. Это было 16 ноября в 00.01. Он не знал, что минуту назад наступил мой день рождения. С этого момента мы поддерживали связь, созванивались, списывались каждый день. Я даже начала смотреть его игры с 3 часов ночи до 7 утра. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, мы встретились. Вот так все и началось», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello!. Через полгода после той встречи спортсмен сделал девушке предложение. Они поженились в 2017-м, а спустя год у них родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста.

Елена Исинбаева и Никита Петинов

Фото: Eastnews

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и метатель копья Никита Петинов познакомились в социальных сетях. Во время переписки Елена находилась в Монако, а Никита — в Волгограде, в котором оба они, к слову, и родились. Когда Исинбаева приехала на родину, они наконец встретились и продолжили общение в реальной жизни. Вскоре у них начался бурный роман... Спортсмены поженились в 2014 году, а в 2018-м у пары родился сын Добрыня.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Марат Башаров познакомился в Facebook и со своей экс-супругой Екатериной Архаровой, и со своей бывшей женой Елизаветой Шевырковой. Последняя была давней фанаткой актера и первой написала ему: «Марат! Я мечтаю о свидании с вами! Пригласите меня, пригласите!» Марат ответил Елизавете... спустя несколько лет. В итоге у них начался роман, потом родился сын Марсель, затем они поженились. а вскоре... расстались.

Никита Панфилов и Ксения Соколова

Фото: Eastnews

Никита Панфилов был женат, когда увидел в соцсетях девушку по имени Ксения Соколова, и очень ею заинтересовался. «Она действительно не видела моих фильмов и даже не представляла, что я актер. После моего вопроса испугалась и подумала, что я депутат или какой-то бандит», — рассказал Никита в интервью «Антенне». В итоге актер развелся и женился на новой избраннице, а вскоре у них родилась дочь Аврора. «Когда понимаешь, что искал своего любимого человека всего лишь всю жизнь», — подписал он одно из фото с Ксенией в своем Instagram.

Мот и Мария Гураль

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Рэпер Мот и модель Мария Гураль познакомились в Instagram. Артист сначала подписался на страницу понравившейся ему симпатичной девушки и поставил «лайк» под каждой ее фотографией, а затем написал личное сообщение... Мария тогда жила и работала в Киеве, а Матвей (настоящее имя рэпера) — в Москве. «Увидеться мы решили, когда я приехала в Москву к своей подруге. Мне было страшно идти на свидание — все-таки одна, в чужом городе, поэтому взяла с собой подружку. Все закрутилось быстро, и вот мы уже строим отношения на расстоянии. После того, как я окончила университет, Матвей перевез меня в Москву. А после — на Старый Новый год — сделал предложение. Это было в Таиланде, во время экскурсии на остров Тачай», — рассказала Мария в интервью журналу Hello!. Они поженились в 2016 году, а спустя два года на свет появился их сын Соломон.

Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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