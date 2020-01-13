Асмус с Харламовым, Гагарина с Исхаковым и другие звезды, закрутившие романы с помощью соцсетей

Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская первый раз увиделись на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Тогда они встретились в общей компании и даже танцевали медленный танец. Правда, Насте было всего четырнадцать... Спустя шесть лет Овечкин нашел Шубскую в социальных сетях и решил ей написать. «Саша нашел меня в Instagram, а потом позвонил. Это было 16 ноября в 00.01. Он не знал, что минуту назад наступил мой день рождения. С этого момента мы поддерживали связь, созванивались, списывались каждый день. Я даже начала смотреть его игры с 3 часов ночи до 7 утра. В феврале я полетела в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства, мы встретились. Вот так все и началось», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello!. Через полгода после той встречи спортсмен сделал девушке предложение. Они поженились в 2017-м, а спустя год у них родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста.

Елена Исинбаева и Никита Петинов