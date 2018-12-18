«Это семейная особенность»: 32-летняя Наталья Фриске решилась на липосакцию живота

«Доктор меня успокоил. Он сказал, что это всего лишь не большая коррекция фигуры, как бы кто не думал, что сделав #липосакцию ты станешь идеальным — нет, это не так. Это всего лишь коррекция, а остальное зависит от тебя самого!!! Если ты будешь продолжать жрать булочки и не заниматься спортом — все быстро вернется!!» — написала Фриске в своем микроблоге, показав фотоколлаж из снимков, сделанных до и после операции (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).