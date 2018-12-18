«Это семейная особенность»: 32-летняя Наталья Фриске решилась на липосакцию живота

За последние несколько месяцев Наталья Фриске заметно постройнела, однако и она сама, и ее фолловеры заметили, что лишние килограммы в области талии никак не уходят, как бы девушка ни тренировалась. Поэтому Наталья решила сделать пластическую операцию — липосакцию и не скрыла этот факт от поклонников.
Самая БОЛЬШАЯ проблема в похудении для меня - это живот! С самого детства, даже когда я была очень худой, низ живота не давал мне покоя((( я постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть недостатки своей фигуры, и как ни старалась, живот не уходил...я начала задумываться о серьезной пластике, О ТОМ, что после родов сделаю обязательно Красивый животик себе)) но...послушав @sashapopov911 , который весной себе сделал крутой, спортивный животик, я решила изучить все, что связанно с этой операцией... пришла я к @drkosinets , задавала кучу вопросов, все боялась всего. Но доктор меня успокоил. Он сказал, что это всего лишь не большая коррекция фигуры, как бы кто не думал, что сделав #липосакцию ты станешь идеальным - нет, это не так. Это всего лишь коррекция, а остальное зависит от тебя самого!!! Если ты будешь продолжать жрать булочки и не заниматься спортом - все быстро вернётся!! Я тогда уже похудела на 8 кг, и доктор предложил мне провести небольшую коррекцию низа живота.. на следующий день после операции я уже была дома, и чувствовала себя прекрасно)) как и после любого вмешательства, нужно время, чтобы сошли отеки. У меня это заняло где-то 5 месяцев, но отеки ещё немного видны... Но я безумно рада, что сделала это, и ничуть не жалею🤗 спасибо моему чудесному доктору @drkosinets , за его профессионализм, за его волшебные руки! #докторкосинец #спортивныйживот
«Доктор меня успокоил. Он сказал, что это всего лишь не большая коррекция фигуры, как бы кто не думал, что сделав #липосакцию ты станешь идеальным — нет, это не так. Это всего лишь коррекция, а остальное зависит от тебя самого!!! Если ты будешь продолжать жрать булочки и не заниматься спортом — все быстро вернется!!» — написала Фриске в своем микроблоге, показав фотоколлаж из снимков, сделанных до и после операции (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Более того, Наталья призналась, что такой тип фигуры — «семейная особенность», то есть и у ее ныне покойной старшей сестры Жанны Фриске была подобная проблема. В интервью журналу StarHit Наталья рассказала, как ее супруг Сергей Вшивков отреагировал на изменения, а также о том, почему она так откровенно поведала публике о своем решении: «Сереже нравится новая форма. Очень довольна: ощущаю себя увереннее и сексуальнее. Считаю нечестным рассказывать о каких-то чудо-диетах. Есть вещи, которые можно убрать только хирургическим путем».
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram