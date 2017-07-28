Старшая сестра Ким Кардашьян рассказала, что ей помогает держать тело в тонусе

Кортни Кардашьян — многодетная мама. Она воспитывает троих детей: семилетнего Мейсона, четырехлетнюю Пенелопу и двухлетнего Рейна. Долгое время старшая сестра Ким Кардашьян боролась за свое тело, и теперь добилась заметных результатов. На днях она рассказала о влиянии кофеиносодержащих напитков на свое тело.

Много лет назад Кортни отказалась от кофе. «В первую очередь, я сделала это из-за аллергии. Кофе действует на меня слишком сильно, я буквально схожу с ума. Поэтому, когда мне исполнилось 21 или 22 года я "завязала"», — сообщила звезда.

После отказа от кофе старшая из сестер Кардашьян перешла на зеленый чай — и сразу заметила изменения. «Он делает мой живот более плоским», — сообщила она. У полезной привычки обнаружился еще один «побочный эффект» — целлюлит покинул бедра Кортни.