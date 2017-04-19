Сестры Кардашьян гордятся своими пышными формами и показывают их при любом удобном случае, подчеркивая обтягивающими юбками, джинсами и платьями. Не осталась в стороне и старшая из них, Кортни, которая 18 апреля отметила свое 38-летие. В честь этого события женщина опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором предстала перед камерой абсолютной голой в бассейне, подписав: «Костюм для дня рождения».

Глядя на роскошную фигуру Кортни, даже не скажешь, что она мама троих детей: семилетнего Мейсона, четырехлетней Пенелопы и двухлетнего Рейна.

Реакция поклонников звезды реалити-шоу не заставила себя ждать: «Милая кошка», «С днем рождения, моя самая любимая из Кардашьян», «Самое красивое тело», «С днем рождения, королева».

Однако поздравления в этот день старшая Кардашьян принимала и от своей большой семьи. Так, ее мама Крис Дженнер оставила трогательное послание дочери в своем блоге.

«С днем рождения, красавица!!! С того самого дня, как ты родилась, ты одарила меня радостью! Ты несешь счастье, свет и вдохновляешь меня и всех, кто вокруг тебя. Ты превосходная мама, сестра, друг и дочь. Я люблю тебя настолько сильно, что ни одни слова в мире не могут этого передать. Ты красива как снаружи, так и внутри, моя сладкая девочка», — подписала коллаж Крис.

«С днем рождения единственного человека, который не употребляет в пищу глютен, молочные и зерновые продукты. Кортни — мой лучший друг, лучшая мама и сестра во всем мире», — написала ее сестра Ким.

Фото: instagram