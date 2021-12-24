10 лет в браке: секреты семейного счастья Аллы Пугачевой и Максима Галкина
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Смелость
К Алле Пугачевой уже почти полвека приковано повышенное внимание публики. Каждое ее действие и высказывание всегда на виду. И чтобы решиться завести роман с мужчиной на 27 лет моложе, нужно иметь огромную смелость и не бояться осуждения и насмешек. Впрочем, и предыдущий супруг народной артистки Филипп Киркоров был значительно младше нее, но все же не на столько.
Не менее смелым оказался в этой ситуации и Максим. Он был решительно настроен создать семью с Аллой и убедил ее в том, что с ним она будет жить в достатке, любви и спокойствии.
Чувство юмора
Однажды Игорь Николаев, поздравляя Галкина с днем рождения, отметил, что не представляет, как многие годы Алла и все ее близкие жили без Максима. «Кажется, что ты был всегда. Твой юмор, доброта, эрудиция, ирония! Ты делаешь счастливой Аллу, а заодно и нас всех. Ну а Гарик и Лиза — это ваше самое большое счастье», — писал в блоге композитор, который дружит с Аллой Пугачевой много-много лет.
Максим Галкин всегда с доброй самоиронией реагирует на шутки о разнице в возрасте с женой и даже поддерживает их. В одной из недавних программ Примадонна обмолвилась: «Вот мой муж. Надеюсь, что последний». На что Галкин, насупившись, ответил: «Даже я на это надеюсь».
А в одном из выпусков своего YouTube-шоу «Музыкалити», в котором принимали участие Надежда Бабкина и Клава Кока, Галкин пошутил, спрашивая у молодой артистки, знает ли она разницу в возрасте Бабкиной и ее избранника: «Вот, смотри, у меня разница 27 лет с женой, у нее 30 с мужем. Твоего мужа скоро зачнут!».
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Дети
Двойняшки Гарри и Елизавета родились 18 сентября 2013 года. Родители души не чают в сыне и дочери и делают все для их счастья и разностороннего развития. Подписчики Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечают, что такие любящие и заботливые родители — настоящее счастье для детей.
Любовь и честность
Любовь — одна из основ счастливой семьи и прочного брака. Максим Галкин емко описал, в чем секрет их с Аллой Пугачевой долгого союза.
«Надо любить и не врать друг другу. Еще неплохо бы быть единомышленниками в семье. Это тоже хорошо. Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть», — сказал он.
Фото и видео: Instagram, Starface, Natalya Loginova, Victor Lisitsin/ Global Look press