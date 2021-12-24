10 лет в браке: секреты семейного счастья Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Смелость

К Алле Пугачевой уже почти полвека приковано повышенное внимание публики. Каждое ее действие и высказывание всегда на виду. И чтобы решиться завести роман с мужчиной на 27 лет моложе, нужно иметь огромную смелость и не бояться осуждения и насмешек. Впрочем, и предыдущий супруг народной артистки Филипп Киркоров был значительно младше нее, но все же не на столько.

Не менее смелым оказался в этой ситуации и Максим. Он был решительно настроен создать семью с Аллой и убедил ее в том, что с ним она будет жить в достатке, любви и спокойствии.