Киркоров откровенно рассказал, что думает о своем браке с Пугачевой: «Это была ошибка»

С момента развода Филипп Бедросович так и не женился — Пугачева была его первой и единственной женой. Примадонна же в 2011 году вышла замуж за юмориста Максима Галкина, с которым живет до сих пор.

Киркоров и Пугачева были одной из самых эффектных пар своего времени, именно поэтому разговоры об их личной жизни тянутся за ними шлейфом даже спустя 16 лет после расставания. За эти годы артисты успели повзрослеть и пересмотреть свои взгляды на прошлое.

Исполнитель хита «Зайка моя» вспоминает, как загадал желание о том, чтобы сама Примадонна стала его супругой, — оно сбылось, как и многие другие его заветные мечтания. «Ведь начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — делится он в интервью с порталом «7дней.ru».