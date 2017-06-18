Шэрон Стоун, 59 лет

Шэрон Стоун очень переживала из-за возрастных изменений. Звезда «Основного инстинкта» не хотела расставаться с образом дерзской секс-бомбы и стареть. Дошло до того, что однажды актриса закрылась в ванной, рассматривала свои морщинки и рыдала несколько часов. Поплакала, пришла в себя и решила, что привлекательной женщина может быть в любом возрасте. И для этого вовсе неjбязательно перекраивать себя у пластического хирурга. Шэрон регулярно занимается спортом, крутит романы, живет в свое удовольствие и без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру в бикини. А посмотреть действительно есть на что.

Алла Пугачева, 68 лет

Вот уже год не утихают разговоры о том, как похудела, помолодела и похорошела Алла Борисовна. Супруг артистки Максим Галкин решил показать ее во всей красе. Телеведущий опубликовал в Instagram фото загорающей Пугачевой в купальнике. «Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют», — подписал редкий кадр Максим. Снимок вызвал шквал комментариев о том, как певица потрясающе выглядит. Правда, пока Алла Пугачева надеть бикини не решается. Но то ли еще будет!

Холли Берри, 50 лет

Женщина без возраста Холли Берри с годами только хорошеет, а ее фигуре могут позавидовать и топ-модели. По словам самой актрисы, к пятидесяти она стала выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия от секса. Мама двоих детей Холли Берри регулярно занимается с личным тренером, любит проводить время на пляже и с легкостью выходит на красные дорожки в прозрачных платьях и публикует в Instagram свои фото в бикини.

Ирина Салтыкова, 51 год

Клип Ирины Салтыковой «Голубые глазки» вышел более 20 лет назад, а сама певица все та же. Ирина уверяет, что она очень ленивая, поэтому заниматься спортом не любит, о регулярных тренировках и речи быть не может. Кроме того, она любит поесть и не может отказать себе в удовольствии полакомиться сладостями. В чем секрет вечной стройности и молодости? Салтыкова уверяет, что все дело в хороших генах: «Худоба у меня генетическая. Одно из моих любимых занятий в жизни - это есть. Иногда мне приходится контролировать себя. Например, я понимаю - вчера объелась пирожными, и на следующий день стараюсь на них не смотреть. Однако жестких диет у меня никогда не было».

Элизабет Херли, 52 года

В юности Элизабет Херли набивала чем-нибудь задние карманы джинсов, старательно выгибала спину и выпячивала грудь, чтобы выглядеть девушкой с аппетитными формами. В итоге все эти уловки актрисе оказались не нужны, а соблазнительные изгибы с годами не потеряли привлекательность. Херли поддерживает себя просто в фантастической форме, занимается выпуском линии бикини под собственным именем и, конечно, сама демонстрирует самые горячие модели.

Наталья Штурм, 50 лет

Исполнительница песни «Окончен школьный роман» Наталья Штурм, о которой давно не было слышно, напомнила о себе очень откровенными фотографиями с испанских пляжей. На снимках Наталья позирует топлес и демонстрирует не только упругую пышную грудь, но и подтянутую фигуру в целом. Неудивительно, что Instagram и СМИ певица такими кадрами буквально взяла штурмом.

Кристи Бринкли, 63 года

Модель Кристи Бринкли в свои 63 (!) снялась в бикини вместе с дочками для журналала Sports Illusrated. Кадры действительно впечатляют. Кристи — это вообще фонтан энергии в теле женщины, именно положительную энергетику и позитивный настрой она считает главным секретом красоты и стройности: «Лучший способ сохранить молодость — открывать для себя новое. В жизни столько всего интересного, не проходите мимо! Не превращайте занятия спортом в рутину. Пробуйте зумбу, пилатес, йогу, бег, ходьбу, пелотон, хайкинг! Побудьте денек веганом, а потом вегетарианцем недельку. Вдруг понравится! Запишитесь на кулинарные курсы, выучите новый язык, станьте волонтером. Оставайтесь открытыми и интересующимися, это поможет вам улыбаться чаще, быть в хорошем настроении, а это лучшее стредство против старения».

Синди Кроуфорд, 51 год

Супермодель Синди Кроуфорд и на шестом десятке выглядит супер. Правда, сама Синди не любит демонстрировать фигуру в Instagram и чаще показывает не резульутаты своей работы над телом, а сами тренировки, которыми занимается регулярно. Похвастаться стройной и сексуальной женой любит супруг модели Рэнди Гербер. Обычно именно он публикует снимки Кроуфорд в бикини и подписывает их так: «Совершенство!».

Эль Макферсон, 53 года

Австралийская топ-модель Эль Макферсон в начале карьеры получила прозвище «Тело» благодаря идеальной фигуре, которой может гордиться и в свои 53 года. Секреты молодости и красоты Макферсон не скрывает: «Находясь в горах, я катаюсь на лыжах, а если отдыхаю около воды — плаваю. Также я могу заниматься йогой или тренироваться в зале. Кроме того, я везде ношу с собой спортивную обувь и айпод. Бег — это не только эффективный способ сохранять форму, но и своеобразный вид медитации. Не сидите на диетах и не падайте от усталости в тренажерном зале несколько раз в неделю. Лучше ежедневно выполнять не слишком сложные упражнения или бегать. Главное, не запускать себя. Моя мотивация — это чувство радости, вдохновения, страсти, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, нежели цифры на весах, именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться».

Фото: East News, Instagram