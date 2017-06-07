К подготовке к пляжному сезону популярная певица Наталья Штурм подошла со всей серьезностью. Несколько месяцев звезда 90-х едва ли не каждый день посещала зал, чтобы обрести фигуру своей мечты, и на днях продемонстрировала ее во всей красе. «Открыла купальный сезон. Водичка тепленькая, только я стесняюсь загорать #топлес. Мне кажется, что все смотрят», — признавалась звезда, которая отдыхает сейчас в Испании.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)Июн 5 2017 в 7:28 PDT

Но вскоре певица преодолела стеснение и избавилась от так мешавших ей полосок ткани, чем произвела неизгладимое впечатление на присутствующих на пляже. «По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать #топлес. Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев. Я что, такая страшная?», — кокетничает звезда.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)Июн 6 2017 в 10:49 PDT

В Сети фотографии, которыми поделилась певица, наделали много шума. Кто-то пристыдил артистку, а кому-то ее откровенность пришлась по душе. «Роскошная и обворожительная, и сексуальная красавица», «С ума сойти», «Знай наших!!!», — поддерживают ее подписчики.

Фото: eastnews.ru, instagram.com