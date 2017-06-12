Если люди приняли решение развестись, то, кажется, им подходит принцип «с глаз долой — из сердца вон». Но у некоторых знаменитых пар уходят годы на то, чтобы разорвать брачные узы. Им нравится страдать? Они все еще любят друг друга? Или работают на имидж и популярность? Разбираемся вместе с нашим экспертом, почему звездным супругам нелегко дается решение о расставании.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Сколько людей по всему миру плакали, когда узнали о разводе звездной пары. Актеры прожили вместе 11 лет, родили троих детей и еще троих усыновили. Слухи о том, что в паре не все гладко, витали над «Бранджелиной» давно, но чаще инсайдеры винили Джоли в том, что ее странное поведение или резкая потеря веса пугают Брэда. Чтобы доказать всем свое счастье, звезды заключили брак в 2014 году (хотя жили вместе с 2005), а уже в 2016 Анджелина подала на развод с формулировкой, редко встречающейся в Голливуде, — «ради здоровья и благополучия детей». Она упрекала Брэда Питта в злоупотреблении алкоголем и грозилась лишить его права опеки над детьми. Актеры поначалу нелестно отзывались друг о друге, но потом тон их заявлений изменился. Брэд Питт решил, видимо, круто изменить жизнь: пошел на прием к психотерапевту, согласился сдавать тесты на содержание алкоголя в крови, занялся спортом и недавно извинился перед бывшей женой Дженнифер Энистон, от которой когда-то некрасиво ушел к нынешней супруге. Трудно сказать, приведут ли его поступки к примирению с Анджелиной (за последний год совместной жизни с Брэдом она устала от его алкоголизма). Но пока есть обнадеживающие вести: в марте супруги ездили в совместное путешествие. Говорят, что сделали это исключительно ради детей.

С этой звездной парой пока ничего непонятно. Тайные свидания, расположенные рядом дома, совместные поездки... Анджелина — женщина импульсивная и категоричная, поэтому таким дамам, как она, нужно время, чтобы остыть. Вначале ее претензии к мужу напоминали «зеркало»: чем она была недовольна в себе, в том же обвиняла мужа. Сегодня, изучив рынок женихов, актриса начала флиртовать с почти бывшим, но все еще любящим Брэдом. По всем законам сексологии, эти действия с большой долей вероятностью приведут к обновлению чувств. То, что Джоли перестала гневно выступать перед прессой и обвинять Питта во всех смертных грехах — это первый признак! Наталья Толстая Психолог, писательница, телерадиоведущая

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Актриса Гвинет Пэлтроу и лидер группы Coldplay Крис Мартин прожили в браке 13 лет, причем три из них ушли на развод. Прессе так и не удалось выяснить, почему рассталась звездная пара. Журналисты видят причину в несносном характере Гвинет, которая унижала мужа при детях. Но Крис взял вину за произошедшее на себя, сказав, что именно его отдаление от жены привело к разрыву. Эти слова подтвердила и Гвинет, сказав в одном интервью, что муж гениален и помог ей пережить смерть отца, но он часто вел себя отстраненно. Тем не менее, супруги решили сохранить дружеские отношения, поэтому перед разводом отдохнули вместе на Багамах. Оттуда в 2014 году они опубликовали заявление об «осознанном разъединении» — этот термин изобрела Пэлтроу, чтобы смягчить для себя восприятие ситуации. В 2015 году Крис получил бумаги о разводе, но подписал их лишь спустя год. Как он сам признавался в интервью, ситуация далась ему нелегко. И хотя с тех пор каждый из них встретил новую любовь, они продолжают хорошо общаться и проводить время всей семьей.

«Осознанное разъединение» — достойный термин, объясняющий невозможность совместного проживания под одной крышей. Американские психотерапевты рекомендуют в таких случаях разъезд на год до развода. Так два состоятельных и состоявшихся человека живут, не мучая ни себя, ни близких. Если чувства покинули пару — это не повод становиться врагами. Описанный случай — идеальный вариант, когда люди сохранили хотя бы родительский союз. У обоих звезд сложилась благополучная жизнь вне брака, они прекрасно общаются с детьми, что доказывает: счастье после развода возможно не только в сериалах. Наталья Толстая

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Если в марте 2017 года таблоиды сообщали, что пара передумала расставаться, то уже в апреле вновь появились сообщения о том, что знаменитости подали на развод. И этому шагу опять же предшествовала долгая подготовка. Звезды познакомились в 2003 году, а в 2005 заключили брак. Спустя 10 лет они объявили о желании расстаться, но, видимо, еще два года старались спасти отношения. И тут надо отдать должное героизму Дженнифер: сначала она отказалась от своей карьеры в пользу семьи, затем терпела перепады настроения Бена, его властный характер, алкоголизм, азартные игры и даже измену с няней. Но даже «святая женщина», как в интервью называл ее Аффлек, устала работать над отношениями и ждать, когда все наладится.

Измена и алкоголизм — серьезные предпосылки для развода. Если к этому присоединяются азартные игры и агрессия, то терпению однажды приходит конец. Дженнифер каждый раз находила в себе силы прощать и сохранять брак, но очередная проблема переполнила чашу терпения. У этой пары действительно был глубочайший кризис семьи. Видимо, в их случае обратного пути нет. Наталья Толстая

Татьяна Буланова и Владислав Радимов

11 лет семья певицы и капитана футбольной команды «Зенит» казалась идеальной. Но в прошлом году пара решила расстаться, стали выплывать некрасивые подробности измены Владислава: он скрывал роман с другой женщиной, делал ей дорогие подарки, познакомил с близкими. Супруги старались спасти семью, отмечали вместе годовщину свадьбы, ездили в путешествие. Несмотря на то, что Татьяна сообщала прессе о примирении, простить предательство ей, видимо, не удалось: в недавних интервью певица призналась, что уже рассматривает кандидатов в новые мужья.

Поначалу Татьяна пыталась сохранить отношения ради сына, ведь очень трудно объяснять детям, почему невозможно дальше жить вместе. Но в итоге терпение певицы лопнуло. Она заявила, что причина ее решения не в провокациях любовницы, у которой сдают нервы, а в трагической смерти чувств. Она права: нельзя жить нелюбимой ни дня. Наталья Толстая

Алексей Чадов и Агния Дитковските

Их роман завязался на съемочной площадке в 2006 году. Актеры три года сожительствовали, но часто ссорились и в итоге расстались. Через несколько лет, когда даже их поклонники забыли об этом романе, артисты сошлись вновь. По сообщениям прессы, они поженились в 2012 году, но настолько тщательно оберегали свою семью, что дали интервью лишь в 2014 году. Тогда же у них родился сын, а через год стало известно о разводе пары. Причины, по которым Алексею и Агнии не удалась вторая попытка построить семью, доподлинно неизвестны. Одни источники называют финансовые проблемы, другие — разницу во взглядах на брак, а третьи (например, Андрей Чадов) и вовсе намекали, что дело в неверности Агнии. Так или иначе, совсем недавно Алексей Чадов объявил, что у него есть новая возлюбленная.

У этой пары были яркие чувства, но не было умения справляться с кризисами. Чувство успеха и денег дает людям возможность совершать резкие поступки — не терпеть, не анализировать, не задумываться. Алексей нашел другую, Агния тоже не жалеет, что развелась. Возможно, их брак был поиском жизненного опыта, поэтому новыми отношениями, скорее всего, они будут дорожить сильнее. Наталья Толстая

Фото: starface.ru, eastnews.ru, globallookpress.com